Zwischen Kopfkino und Genuss: Anzinger Löwen reisen zum entscheidenden Spiel nach Lohr

Von: Patrik Stäbler

Die Löwen-Mauer soll stehen (v.l.): Krasniqi Kreshnik , Marinus und Jonathan Limbrunner, Nik Hawranek. sro © SRO EBERSBERG

Der Ausgang der Partie beim TSV Lohr am Samstag um 19.30 Uhr ist für die Anzinger vorentscheidend im Kampf um den Klassenerhalt. Die sind guten Mutes.

Anzing – Wenn Hubert Müller vom nächsten Ligaduell seiner Anzinger Bayernliga-Handballer spricht, dann gerät der Trainer ins Schwärmen. „Das ist ein Spiel, das man genießen sollte. Da geht’s um was, und die Halle wird knackevoll sein. Genau wegen solcher Spiele spielt man Handball.“ Insofern werde er seinen Löwen raten, „einfach nur Spaß zu haben“, sagt Müller, ehe er nach einer kurzen Pause hinzufügt: „Und dann hoffe ich, dass wir nicht nur während, sondern auch nach dem Spiel Spaß haben.“

Schließlich ist der Ausgang dieser Partie beim TSV Lohr am Samstag um 19.30 Uhr für die Anzinger vorentscheidend im Kampf um den Klassenerhalt. Sollten sie gewinnen, könnten sie sich in den letzten zwei Spielen der Playdowns gegen die designierten Absteiger aus Bad Neustadt und Haunstetten sogar noch einen Ausrutscher leisten und wären trotzdem gerettet. Kassieren die Löwen dagegen eine Niederlage, dann muss im Saisonfinale schon vieles zusammengekommen, um den Gang in die Landesliga noch abzuwenden.

Müller: „Für uns gibt‘s nichts anderes als einen Sieg.“

„Für uns gibt’s nichts anderes als einen Sieg“, sagt Müller daher mit Blick auf das Spitzenspiel in Lohr. Dort werde besonders eines entscheidend sein, schätzt der Coach, der die Löwen zusammen mit Kay Hoffmann trainiert: „Solche Spiele werden im Kopf entschieden. Da geht es vor allem darum, wie die Mannschaft mit der mentalen Belastung umgeht – wenn die Zuschauer gegen dich brüllen, und wenn die Schiedsrichter vielleicht gegen dich pfeifen.“

Die Anzinger jedenfalls fahren laut ihrem Trainer guten Mutes und mit viel Selbstbewusstsein nach Unterfranken. Schließlich gab’s zuletzt einen überzeugenden 33:21-Derbysieg in Ismaning, und auch personell sieht es am Samstag wieder besser aus. So kehren Jonathan Limbrunner und Leander Lettl in den Kader zurück; weiter verletzt sind dagegen Timo Riesenberger und Julian Ruckdäschel.

Fünfzehn Plätze im Mannschaftsbus

„Wir sind gut aufgestellt“, betont Coach Müller. Zudem werden trotz der langen Anfahrt zahlreiche Fans aus Anzing ihre Mannschaft in Lohr unterstützen. Sie müssen jedoch größtenteils auf eigene Faust anreisen, da man im Mannschaftsbus lediglich 15 Plätze vergeben habe. „Wir möchten ja auch nicht, dass da auf der Hinfahrt eine Riesenparty veranstaltet wird“, erläutert der Löwentrainer. Gegen eine Siegesfeier auf der Rückfahrt hingegen hätte er sicher nichts einzuwenden.

