Noch drei Löwen-Schritte bis zum Doppel-Aufstieg

Von: Olaf Heid

Die vielen Priener Lücken wussten Darius Förster (rot) und der SVA II für 52 erfolgreiche Würfe zu nutzen. cr © Christian Riedel / fotografie-ri

Sie sind nur noch drei Schritte vom ausgegebenen Saisonziel, der direkten Rückkehr in die Bezirksoberliga, entfernt. Die zweite Herrenmannschaft der Anzinger Handballer hat ihre viertletzte Aufgabe mit dem höchsten Saisonsieg gelöst.

Anzing – Der TuS Prien wurde in der Vinzenz-Fröschl-Halle mit beeindruckenden 52:25 (22:13) Toren abgefertigt.

SVA-Trainer Magnus Riesenberger wollte den Sieg seines Bezirksliga-Teams aber nicht allzu hoch hängen. „Das Ergebnis spiegelt nicht die Stärke des Gegners wider“, betont der 36-Jährige. „Die Priener sind nur mit sieben Spielern angereist. Sie konnten nach 15 Minuten nicht mehr.“ Der Großteil der Löwen-Tore sei vor allem aus schnellen Kontern gefallen. Das Kuriose: Das Nachholspiel war auf Wunsch der Chiemgauer eben auf diesen Termin gelegt worden.

Immerhin gingen die Gäste mit 1:0 in Führung, ehe die Anzinger Bayernliga-Reserve am Gashebel zog und auf 6:2 (9.) davoneilte. Der Rest war ein Konterfestival. Dabei wurden gegen das Bezirksliga-Schlusslicht die 40er- und 50er-Marke geknackt, für die die beiden Torschützen (Tobias Baumann, Christoph Mayer) je eine Kiste Bier für die Saisonabschlussfeier spenden müssen.

Trotz aller Freude über die vielen Tore, bleibt der Löwen-Coach Realist: „Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Mehr als zwei Punkte gibt es dafür auch nicht“, betont Riesenberger, der sich noch über die verpasste Chance in der Vorwoche ärgerte. Da hatte die SVA-Zweite im Topspiel bei Verfolger SV Bruckmühl zuerst „den Faden“ und dann die Punkte (26:30) verloren. Die Meisterschaft und der direkte Aufstieg wären bei einem Sieg fast schon sicher gewesen.

So aber müssen die Anzinger aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs nun ihren Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten verteidigen. „Es liegt an uns. Wir haben es in eigener Hand“, erklärt Riesenberger mit Blick aufs Restprogramm. Anzing II trifft in den drei Partien auf Gegner ausschließlich aus der unteren Tabellenhälfte. Als nächstes erwartet man am Sonntag, 16. April, den Vorletzten TuS Raubling, danach den TuS Traunreut (22. April), bevor es zum Abschluss am 29. April zum TSV Haar geht. Die Löwen brauchen 5:1 Punkte. „Die Gegner sind trotzdem unangenehm, spielen zum Teil einen unorthodoxen Handball“, warnt Riesenberger. „Aber wenn wir es ordentlich angehen und Leistung bringen, müsste es uns gelingen. Aber wir denken von Spiel zu Spiel.“

Er kann dabei aber auf besondere Verstärkung aus der eigenen Dritten bauen: Denn mit Nikolaus Hawranek, Christoph Mayer und Tobias Kain sind drei Bayernliga-erfahrene Akteure im Schlussspurt dabei. „Da kommt bei uns noch mehr Routine rein“, freut sich Magnus Riesenberger. „Die Drei sind clever und verstehen Handball.“

Zudem wird das Restteam des Bezirksklassemeisters – die Dritte gewann zum Abschluss ebenfalls mit einem 46:23-Torfestival gegen den TSV Schliersee – die Zweite von der Tribüne aus lautstark unterstützen. Denn nur bei einem Aufstieg des Riesenberger-Teams darf das von dessen Abschneiden abhängige Ensemble um Coach Lukas Reisinger, das im Vorjahr zwangsabgestiegen wurde, ebenfalls wieder hoch. Gemeinsam sollen die letzten drei Schritte zum Anzinger Doppel-Aufstieg bewältigt werden.

Anzing II: Felix Mögel (TW/1); Thomas Lechner (6), Severin Rapolder (3), Paavo Hofmann (3), Michael Bierle (6), Christoph Mayer (7), Tobias Baumann (2), Nikolaus Hawranek (1), Moritz Köglmeier (4), Florian Zirnbauer (8/5), Tobias Kain, Luka Goles, Andreas Lock (5), Darius Förster (5).