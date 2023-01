Handball: Anzinger Löwen contra „Wundertüte“

Von: Patrik Stäbler

Durchsetzungsvermögen wird von den Anzinger Löwen (hier Kreshnik Krasniqi) am Samstag gefordert sein. Foto: sro © sro

Machen wie Deutschland: Das ist das Ziel des SV Anzing, wenn seine Bayernliga-Handballer am Samstag um 18.30 Uhr in der Vinzenz-Fröschl-Halle gegen den TV Erlangen-Bruck in die Abstiegsrunde starten.

Anzing – Denn im Duell mit Argentinien zum Auftakt der Hauptrunde bei dieser WM habe das Team von Bundestrainer Alfred Gislason „sechzig Minuten konsequent und konzentriert seine Deckung runtergespielt“, lobt Hubert Müller, der den SVA zusammen mit Kay Hoffmann betreut. „Und genau das müssen wir am Samstag auch machen.“

Denn vor heimischer Kulisse sei ein Sieg Pflicht, betont Müller, „wenn wir in der Liga bleiben wollen“. Genau das wird ein enorm schwieriges Unterfangen, schließlich müssen von den acht Klubs in der Abstiegsrunde am Ende fünf, wenn nicht gar sechs den Gang in die Landesliga antreten. „Bei dieser Konstellation wird das auch ein Glücksspiel“, glaubt der Löwen-Trainer. „Da wird viel von Verletzungen und Krankheiten abhängen.“

Seine Mannschaft sieht Müller dabei in einer guten Ausgangslage. Nicht nur verfüge man über einen breiteren Kader als viele Konkurrenten. Sondern in den letzten Wochen der Vorrunde zeigten die Anzinger auch einen deutlichen Aufwärtstrend. So holten sie in den jüngsten zehn Partien sieben Siege und schrammten am Ende nur haarscharf an den Playoffs vorbei. „Wir haben im Dezember zu unserem Spiel gefunden und waren richtig gut drauf“, sagt der SVA-Coach. „Jetzt geht es darum, dass wir in den Playdowns an diese Leistungen anknüpfen.“

Den ersten Gegner aus Erlangen-Bruck nennt Müller schlicht eine „Wundertüte“ – schließlich lasse sich nie genau sagen, in welcher Formation der TVE antrete. Im Videostudium habe man jedoch festgestellt, dass die „technisch gut ausgebildeten Spieler“ der Erlanger gerade offensiv kaum Fehler machen, sagt der SVA-Trainer. „Und sie sind eine Mannschaft, die ihr Spiel immer durchzieht – egal ob sie gewinnt oder verliert.“

Seine Anzinger müssten daher mutig und aggressiv auftreten. „Das wird ein Spiel, in dem wir nicht zaudern dürfen“, fordert Müller. Personell fehlt beim SVA lediglich Florian Ehrenstorfer; überdies ist Youngster Sebastian Felber angeschlagen.