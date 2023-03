Handball: Anzinger Löwen wollen überhaupt nicht nachlassen

Von: Patrik Stäbler

Darf ich Dir aufhelfen? Anzings Florim Hoxha (l.) reicht seinem Gegenspieler die Hand. Die Unterstützung gilt nur fürs Aufstehen, nicht fürs Punktekonto. © stefan Rossmann

Mitte November (und das ist jetzt auch schon wieder fast vier Monate her) kehrten die Handballer des SV Anzing mit einer Niederlage im Gepäck vom Auswärtsspiel in Günzburg heim. Danach starteten sie eine tolle Serie.

Anzing – Seither sind die Löwen zehnmal auf der Platte gestanden, erst in vier weiteren Partien der Bayernliga-Vorrunde und danach in sechs Spielen der Playdowns. Und bei all diesen zehn Auftritten hat das Team des Trainerduos Kay Hoffmann und Hubert Müller den Sieg davongetragen.

Angesichts dieser beeindruckenden Serie klingt es fast skurril, wenn Hoffmann vor dem Gastspiel seines SVA beim TSV Haunstetten am Samstag um 18 Uhr vor einem drohenden Abstieg warnt. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass diese Gefahr tatsächlich weiterhin akut ist. Grund hierfür ist die spezielle Ausgangslage in den Playdowns, an deren Ende mindestens fünf, wenn nicht sogar sechs von acht Klubs absteigen müssen.

„Wenn du ein oder zwei Spiele verlierst, dann bist du gleich wieder hinten mit drin“, mahnt Kay Hoffmann mit Blick auf die Tabelle. Denn obschon seine Anzinger diese mit 12:0-Punkten anführen, beträgt der Vorsprung auf Rang drei – Stand jetzt der erste Abstiegsplatz – lediglich drei Zähler. „Wir dürfen also nicht nachlassen“, warnt der Coach mit Blick auf den Auftritt in Haunstetten, wo der SVA als klarer Favorit antritt. Denn der Klub aus dem Süden Augsburgs hat bislang in den Playdowns erst eines von fünf Duellen gewinnen können, und zwar am vergangenen Spieltag beim TSV Ismaning.

Derweil landeten die Löwen zuletzt einen 30:29-Sieg über Bad Neustadt, der lediglich aufgrund eines Durchhängers in der Schlussphase noch mal knapp wurde. Zuvor jedoch hatten die Anzinger gegen den Absteiger eine ihrer stärksten Saisonleistungen gezeigt, und genau daran wollen sie nun in Haunstetten anknüpfen. Personell sind beim Tabellenführer voraussichtlich alle Spieler an Bord.