Vorm Anzinger Seitenblick warten noch die Hausaufgaben

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Dirigieren, beobachten und siegen: Co-Trainer Kay Hoffmann, Cheftrainer Hubert Müller (r.) und die Löwen. sro © SRO EBERSBERG

Wochenlang sind die Handballer des SV Anzing in den Playdowns der Bayernliga vorneweg marschiert. Doch nun, zwei Spieltage vor Schluss, stehen sie plötzlich mit dem Rücken zur Wand.

Anzing – Denn nach zwei Niederlagen in den vergangenen drei Spielen sind die Löwen auf Tabellenrang drei abgerutscht – und das wird voraussichtlich der erste Abstiegsplatz sein.

Schließlich hat der Haspo Bayreuth in der Relegation der 3. Liga nur noch minimale Chancen auf den Klassenerhalt. Und sollten die Oberfranken in die Bayernliga runter müssen, dann steigen dort fünf von acht Teams in den Playdowns ab.

„Wir haben es nicht mehr selbst in der Hand“, sagt Trainer Hubert Müller, dessen SVA am Samstag beim HSC Bad Neustadt antritt (19.30 Uhr). Die Hoffnung aufgegeben habe man aber noch nicht, betont der Coach, der das Team zusammen mit Kay Hoffmann trainiert. Denn mit einer Bilanz von 18:6 rangiert der SVA nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus Lohr und einen Zähler hinter Erlangen-Bruck. Diese zwei Konkurrenten treten am Samstag zwar beide bei designierten Absteigern an. Am letzten Spieltag jedoch kommt es zum direkten Duell der beiden Top-Teams, während Anzing den TSV Haunstetten empfängt.

„Wir müssen unsere letzten beiden Spiele gewinnen“, betont Müller. Und erst dann dürfe man auf die Ergebnisse der Konkurrenz blicken. Bei einem Lohrer Sieg im abschließenden Spitzenspiel könnte der SVA – sofern er sich in den letzten zwei Partien schadlos hält – den TV Erlangen-Bruck noch überholen.

Behielte dieser hingegen im Saisonfinale die Oberhand, wären Lohr und Anzing nicht nur punktgleich, sondern auch der direkte Vergleich wäre ausgeglichen. In diesem Fall würde es zu zwei Entscheidungsspielen kommen, so Müller. Doch all das sei erst mal noch Zukunftsmusik, betont der Trainer. Für seine Löwen gehe es erst mal darum, das schwere Auswärtsspiel in Bad Neustadt zu meistern. PATRIK STÄBLER