Der Erfinder der „3-2-1-Abwehr mit Libero“ kommt aus Ebersberg

Ihrem Jugendtrainer und Ebersberger Handball-Idol Peter Feddern (hi., re.) gratuliert die BOL-Mannschaft von Forst United mit (stehend, v.l.) Andi Piske, Sebastian Schechner, Simon Huppertz, Georg Riedmaier, Severin Riedmaier, Yannick Broß, Leo Riedmaier sowie (knieend, v.l.) Raphael Gigler, Sebastian Merker, Jakob Riedmaier, Benedikt Gigler, Fabi Schubauer, Max Riedmaier und Sebastian Faltl herzlich zum runden 80. Geburtstag. f:tsv ebersberg © Foto: Verein

In der Welt des Handballs gibt es nur wenige Namen, die so viel Respekt und Bewunderung hervorrufen wie der von Peter Feddern. Am heutigen Donnerstag feiert das Ebersberger Handball-Urgestein seinen 80. Geburtstag.

Ebersberg – In seinen besten Handballjahren spielte er für den TSV Milbertshofen und stieg dort 1970 als Spieler in die 1. Bundesliga auf. Dort begann er auch seine langjährige Trainerkarriere. 1974 kam er das erste Mal nach Ebersberg zurück und war bis 1979 als Spielertrainer aktiv. Daraufhin folgten mehrere Trainerstationen, zum Beispiel beim damaligen Bundesligisten MTV Schwabing und dem TuS Fürstenfeldbruck. Als Trainer der Brucker führte er den Verein von der damaligen Verbandsliga in die 2. Bundesliga (Saison 1991/92).

1998 kehrte er wieder nach Ebersberg heim und übernahm erst die Herren und anschließend einige Jugendmannschaften. Fast alle Ebersberger Spieler wurden schon einmal von Peter Feddern trainiert – vor allem die heutigen Stützen der ersten TSV-Mannschaft wie Georg Riedmaier, Stefan Schablowski und Yannick Broß.

In der Kreisstadt brachte der Handball-Kenner einige Talente hervor, als letztes großes war das Falk Kolodzjej, der jetzt als Spielmacher den TuS Vinnhorst in die 2. Liga geführt hat und bereits Einsätze in der Bundesliga aufweisen kann. Auch Fabian Maier-Hasselmann (115 Spiele HSG Konstanz/2. Liga), Philip Ball (drei Jahre TuS Fürstenfeldbruck/3. Liga) und die Zwillinge Jonathan und Marinus Limbrunner, die seit Jahren das Grundgerüst der Anzinger Löwen bilden, durften von Feddern profitieren.

Bekannt ist Feddern auch als „Erfinder“ der „3-2-1-Abwehr mit Libero“, welche natürlich in Ebersberg als überwiegende Abwehrformation gespielt, aber auch in ganz Deutschland praktiziert wird. Darüber veröffentlichte Federn auch ein Buch. Außerdem schrieb er sein Wissen in Fachzeitschriften oder – zusammen mit dem ehemaligen Bundestrainer Martin Heuberger – im „Handballtraining Fokus“ nieder. Man hörte zudem regelmäßig von Telefonaten mit Füchse-Legende Bob Hanning. Bis 2002 war Peter Feddern Vorsitzender der Deutschen Handballtrainervereinigung und wurde 2002 zum Ehrenpräsidenten gewählt.

In der vergangenen Saison schaute sich Feddern das Spiel der Ebersberger Forst-United-Männer gegen seinen Ex-Klub Milbertshofen an. Hier entstand ein Erinnerungsbild mit „seinen Jungs“. Das packende Spiel endete mit einem 32:30-Sieg für die Ebersberger, die heuer als Vizemeister der Bezirksoberliga (BOL) abschlossen – die beste Saisonleistung seit dem Abstieg aus der Landesliga vor über 20 Jahren.

Vergangenen Freitag begann die Vorbereitung. „Mit einigen BOL-erfahrenen Mannschaften wie HT München II, Vaterstetten und Sauerlach wird es wieder einmal eine aufregende Saison werden“, weiß TSV-Teamsprecher Georg Riedmaier, der betont: „Als Handballlegende hat Peter Feddern zweifellos einen bleibenden Eindruck hinterlassen und seine Leidenschaft wird noch viele Jahre in Erinnerung bleiben.“ Die männliche Handballabteilung von Forst United gratuliert ihrem Idol, einem gebürtigen Hamburger, darum herzlich zum 80. Geburtstag und wünscht alles Gute. ez/ola