Forst Uniteds U17 kommt Bayernliga einen Schritt näher

Auch von Anzing nicht aufzuhalten: Ebersbergs B-Mädchen mit Amelie Paul im Sprung, beobachtet von Larissa Friedrich (hi.) und Claudia Richter (li.). Foto: Verein © Verein

Die heimische Dr. Wintrich-Halle hat sich für die weibliche B-Jugend des TSV EBE Forst United als gutes Pflaster in der ersten Qualifikationsrunde zur Handball-Bayernliga erwiesen.

Ebersberg – Mit zwei Siegen und einem Remis wurde das Team von Stefan Schablowski, Raimund Dürr und Jonas Habdank Gruppensieger und tritt damit am Sonntag, 7. Mai, in Schwabmünchen in Runde zwei an.

Nach einem schläfrigen 8:8-Remis gegen den TSV Forstenried ging es für Ebersbergs U17 ins Duell mit dem vermeintlichen Favoriten, dem FC Bayern. Hier egalisierten die Forstis einen 0:4-Rückstand bis zur Halbzeit (6:6) und drehten das Spiel am Ende mit 12:10 zu ihren Gunsten.

Das letzte Spiel gegen den SV Anzing war ein Entscheidungsspiel um den Gruppensieg. Immer noch kämpfte United mit eigenen technischen Schwächen, schaffte es aber auch, die Anzinger mit 15:12 zu schlagen. In der zweiten Quali-Runde entscheidet sich dann, welche Teams endgültig in die Bayernliga 2023/24 einziehen.

Forst United: Annelie Hochreiter, Helena Schwandt, Rosalie Schmidmaier (1), Petra Huszak, Nadija Bebec, Amelie Paul (5), Larissa Friedrich (7), Emma Venschott (2), Mia Fischer, Pia Menzel, Emma Look, Anna Höher, Claudia Richter (9/4), Marieke Schindlbeck (11). ez/bj