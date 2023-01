Handball: Showdown für den Vaterstettener Abschlussjahrgang

Von: Julian Betzl

Zusammenhalt seit frühen Kindertagen: Die TSVV-Junioren (v.l.) Raphael Edelmann, Daniel Edelmann, Luca Winzinger, Moritz Verscht, Simon Gernsbeck und Benjamin Pilopp. Foto: christian riedel © christian riedel

In der Stimme von Steffen Pilopp schwingt reichlich Handball-, aber vor allem auch Jugendromantik mit, wenn der Nachwuchstrainer des TSV Vaterstetten beginnt, von seinen A-Junioren zu erzählen. .

Vaterstetten – Im nunmehr dritten Jahr ist Pilopp gemeinsam mit seinem Co-Trainer Tim Hoffmann ein ausgesprochen stolzer Übungsleiter dieser Mannschaft, die mutmaßlich nicht nur in Vaterstetten „eine kleine Ausnahme“ darstelle und sich an diesem Sonntag auf eines ihrer letzten sportlich großen Highlights freue

Pilopp ist lange genug im Vereinshandball unterwegs um zu wissen, dass nicht alle A-Jugendlichen – ligaunabhängig – zum Sprung in den Herrenhandball ansetzen. Von den diversen Zukunftsplänen seiner Schützlinge, die nach ihrem Abitur im Sommer beispielsweise ein Studium in Köln beginnen oder zu einer Weltreise aufbrechen möchten, hat Steffen Pilopp natürlich längst Wind bekommen.

Auch für Tom Eck, den TSVV-Coach der Bezirksoberliga-Herren, hat er daher eher schlechte Nachrichten: „Die Mannschaft wird wahrscheinlich nach dieser Saison auseinanderfallen.“ Rein aus der Vereins- und Trainerperspektive betrachtet, wäre diese Landesliga-U19 der ideale Nährboden für eine gesicherte Zukunft des Männerhandballs beim TSV Vaterstetten. Zahlreich, talentiert, eingespielt und unheimlich motiviert. „Das sind 14 Freunde, eine super Truppe und ein eingeschworener Haufen, der seit der E-Jugend zusammenspielt.“

Steffen Pilopp hat die Jungs der Jahrgänge 2004 und 2005 eigentlich über ihre gesamte, bisherige Handballkarriere als Spielervater begleitet. Sein Sohn Benjamin ist bis heute torgefährlicher Bestandteil dieses Teams, das speziell in der letzten gemeinsamen Spielzeit enorm vom blinden Verständnis und gegenseitigen Vertrauen auf der Platte zu profitieren scheint.

Denn freilich wurde auch Pilopps Landesliga-Truppe nicht von der Hallenproblematik im Zusammenhang mit der gesperrten Gymnasiumhalle in Vaterstetten (wir berichteten) verschont. „Es hat schon viel Flexibilität bei den Hallenzeiten in dieser Saison gebraucht und wir mussten viele Kompromisse mit mehreren Mannschaften eingehen“, sei es laut Steffen Pilopp nicht hoch genug einzuschätzen, dass man dennoch aktuell auf Meisterkurs in der Landesliga Süd ist.

Mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage führt der TSVV die Staffel mit 14:4 Punkten an – und stünde wohl noch besser da, wenn man es auf der gemeinsamen Weihnachtsfeier nicht so hätte krachen lassen. „Dass wir nach dieser sehr kurzen Nacht am nächsten Tag mit der ersten Pleite in die Winterpause gegangen sind, war fast eingeplant“, kann Pilopp inzwischen über das 17:27-Auswärtsdebakel beim damaligen Tabellenletzten, dem TSV München-Ost, schmunzeln.

„Das war schon ein kleiner Tiefpunkt, aber für mich als Trainer ganz gut. Die Jungs haben gesehen, dass man auch gegen den Letzten verliert, wenn man nicht immer hundert Prozent gibt.“ Auch die erste Landesliga-Halbzeit des neuen Jahres verlief vergangenes Wochenende noch nicht optimal. Am Ende, so Pilopp, habe man den Auftakt beim TSV Forstenried aber souverän mit 36:20 (17:8) Toren gewonnen und einen „guten Start“ hingelegt.

Derby und Spitzenspiel gegen Trudering am Sonntag

So große Schatten der nahende Handball-Abschied für viele Vaterstettener nach etwa zwölf, 13 gemeinsamen Jahren bereits voraus werfen mag, so sehr hofft ihr Trainer, dass sie im Kollektiv verstehen, wie nahe sie an ihrem mit Abstand größten Erfolg dran sind. Der größte von maximal noch drei Prüfsteinen auf dem Weg zur Meisterschaft gastiert am Sonntag um 13.30 Uhr in der Vaterstettener Mittelschulhalle.

„Da wollen wir in Sachen Zuschauern alle Register ziehen“, wünscht sich Trainer Steffen Pilopp zum Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Trudering (14:6 Punkte) eine möglichst volle, lautstarke Tribüne. „Dieses Duell kennen die Jungs seit Kindertagen, das war schon im Hinspiel sehr hitzig.“ Im Vergleich zum 29:29-Remis in Trudering, als die TSVVler in buchstäblich letzter Sekunde den Ausgleich kassierten, „haben wir uns aber nochmal deutlich weiterentwickelt“. Ehe eine einmalige Ära im Nachwuchshandball des TSV Vaterstetten zu Ende geht, freut sich der Abschlussjahrgang auf seinen letzten Showdown mit dem Dauerrivalen.

TSV Vaterstetten: Casper Panzer, Andreas Wolf (beide im Tor), Patrick Wedlich (2), Moritz Verscht (6/2), Jakob Obermeier (1/1), Eric Ziemendorf (2), Leon Konetzko (1), Philip Orolowski (3), Daniel Edelmann (3), Luca Winzinger (8), Franz Opitz (1), Leo Schrenk (2), Simon Gernsbeck (1), Benjamin Pilopp (6).