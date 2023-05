Dem Anzinger Glanz folgt „Hauen und Stechen“

Von: Patrik Stäbler

Der Moment, in dem den Anzinger Handballern diese Partie und damit womöglich auch der Klassenerhalt in der Bayernliga entgleitet – dieser Moment kommt im Spitzenspiel der Playdowns beim TSV Lohr in der 50. Minute.

Anzing – Bis hierhin haben die Löwen über weite Strecken geführt, eine formidable erste Hälfte gezeigt und seither wacker gekämpft. Doch nun kippt diese Partie. Oder genauer gesagt: Die Lohrer biegen sie in ihrer zur Tollhaus gewordenen Halle gewaltsam herum – durch fünf Tore in Serie.

Lagen die Anzinger soeben noch mit 21:20 in Führung, so leuchtet nun ein 21:25 auf der Anzeigetafel auf – mithin die Vorentscheidung. Wenig später ist eine 24:27 (10:6)-Niederlage besiegelt, die aufgrund der Schlussphase auch verdient sei, wie Hubert Müller einräumt, der den SVA zusammen mit Kay Hoffmann trainiert. „In den letzten zehn Minuten hat man die Halle gemerkt, und auch ein paar Entscheidungen der Schiedsrichter sind nicht für uns ausgefallen. Vor allem aber haben die vier Profis bei Lohr den Unterschied gemacht. Die waren einfach cooler und abgezockter.“

Nach der Niederlage liegt Anzing mit 18:6-Punkten hinter Lohr (20:4) und Erlangen-Bruck (19:5) auf dem dritten Tabellenplatz – zugleich der erste Abstiegsrang. Bei zwei verbleibenden Partien darf der SVA dennoch weiterhin auf den Ligaverbleib hoffen, da die beiden Rivalen an der Spitze am letzten Spieltag noch aufeinandertreffen. Und während der direkte Vergleich des SVA mit Erlangen-Bruck zugunsten der Mittelfranken spricht, ist der direkte Vergleich mit Lohr nach dem 34:31-Erfolg im Hinspiel nunmehr ausgeglichen. Bedeutet: Sollten Anzing und der TSV nach den Playdowns punktgleich sein, könnte sogar noch Entscheidungsspiele nötig werden.

All dieses Wenn und Aber im Saisonfinale hätten sich die Löwen freilich ersparen können – mit einem Erfolg in Lohr. Und tatsächlich sieht es lange Zeit so aus, als sollte der Sieg an die Gäste gehen, die nach anfänglichen Problemen das Spiel ab der zehnten Minute voll im Griff haben. Dank einer „super Deckung“, lobt Müller, führt Anzing zur Pause mit 10:6.

Im zweiten Durchgang habe seine Mannschaft dann jedoch abgebaut, worauf die Partie zu einem „Hauen und Stechen“ geworden sei, berichtet der Coach. Dennoch können seine Löwen ihren Vorsprung – nicht zuletzt dank Sebastian Erber, der zwischen der 38. und 44. Minute viermal einnetzt – bis zum 21:20 durch Jonas Kiefel verteidigen.

Danach jedoch reißt der Faden bei den Gästen, und die Lohrer bekommen Oberwasser, ehe nach der Schlusssirene eine 24:27-Niederlage für Anzing zu Buche steht.

TSV Lohr - SV Anzing 27:24 (6:10)

SVA: Scharder, Bauer - J. Limbrunner (7/2), Erber (5), Lettl (4), Krasniqi (3), Hoxha (3/3), Kiefel (2), M. Limbrunner, J. Hofmann, Felber, Bobach, Ruckdäschel, P. Hofmann.