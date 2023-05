Trainer bleibt, Spielklasse offen: Anzinger Frauen landen Muss-Sieg gegen Erlstätt

Von: Olaf Heid

Energisch durchgetankt: Antreiberin Elena Holzmann half den Anzinger Löwinnen im finalen Heim- und Abschiedsspiel mit vier Toren. Sie wechselt nun zu Bayernliga-Aufsteiger TSV Vaterstetten. Foto: stefan Rossmann © stefan Rossmann

Mit einem Sieg gegen den SV Eichstätt haben die Anzinger Handballerinnen die Bezirksliga-Saison abgeschlossen. Ob der zehnte Rang jedoch zum Klassenerhalt reicht, wissen sie noch nicht.

Anzing – Mit einem verdienten 23:21 (12:9)-Sieg gegen den SV Eichstätt haben die Anzinger Handballfrauen die Bezirksliga-Saison abgeschlossen. Doch noch herrscht großes Rätselraten im Lager des SVA, denn von Seiten des Verbands kam noch keine Information, ob der zehnte Rang auch zum Klassenerhalt reicht.

Sicher ist vor allem, dass Trainer Darius Förster auch im Herbst wieder das Kommando über die „Überraschungstüte“ hat. Sehr zur Freude der Löwinnen, die ihm ein positives Erlebnis mit in die Sommerpause gaben. Nach längerer Zeit konnte er, gemeinsam mit Florian Erber und Claudia Pawels, wieder eine proppenvolle Bank neben sich begrüßen. 13 Spielerinnen standen zur Verfügung, so dass er aus dem Vollen schöpfen konnte.

Heimspiel mit 16-minütigen Startschwierigkeiten

Das finale Heimspiel gegen Erlstätt – zugleich das Abschiedsspiel von Torjägerin Elena Holzmann (wechselt nach Vaterstetten, Anm. d. Red.) – begann mit 16-minütigen Startschwierigkeiten der Anzinger Frauen, die in einem 3:6-Rückstand gipfelten. Das legte sich bald. Michelle Laszlo gelang mit dem 8:7 (24.) die erste Führung, danach blieb es lange ausgeglichen. Das 18:19 konterten Sarah Reither, Laura Greppmair und Andra-Maria Hrinciuc zum 21:19 (55.). Anzings Frauen brachten, angetrieben von den Fans, den 23:21-Muss-Sieg über die Zeit. Doch weil auch die Konkurrenz gewann, wurde eine Verbesserung in der Tabelle verpasst. „Spekuliert werden darf nun, wie viele Mannschaften auf- oder absteigen und in welcher Liga die Anzinger Damen nächste Saison anzutreffen sind“, teilte Teammanagerin Sandra Reim mit.

SVA: Viktoria Mühlburger (TW); Louisa Böhm (1), Sandra Migasova, Sonja Frohnhöfer, Luisa Höger, M. Laszlo (5/3), Andra-M. Hrinciuc (2), Sophie Rapolder, E. Holzmann (4), Greppmair (3), Denise Bäumler (3), Reither (5), Lena Reim.

