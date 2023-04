Der Meister bittet zum letzten Tanz: Vaterstettens Frauenteam erwartet Sonntag den TV Gundelfingen

Landesliga Süd Handball

Von Olaf Heid schließen

Nach über zehn Jahren haben es die Vaterstettener Handballdamen wieder in die Bayernliga geschafft. Am Sonntag erwarten sie den TV Gundelfingen.

Vaterstetten – Unglaublich: Sie haben es tatsächlich geschafft! Die Handballdamen des TSV Vaterstetten haben nach über zehn Jahren Abstinenz den Weg in die Bayernliga zurückgefunden.

Schon zur Mitte der Saison, als die „Vögel“ (in Anlehnung an das stilisierte Wappen) sich anschickten, ungeschlagen und als Tabellenführerinnen die so genannte „Herbstmeisterschaft zu beanspruchen, wollte man es nicht glauben – und schon gar nicht der stets vorsichtige Cheftrainer Tobias Graf und seine Assistenten Melanie Gernsbeck (Co-Trainerin) und Stefan Huppmann (Torhütertrainer). Sie hatten geglaubt, dass die zu Anbeginn zu verzeichnenden Ausfälle nicht zu verkraften seien.

Team kompensierte Auswärtsschwäche

Doch wie durch ein Wunder schaffte es das Team, nicht nur die altbekannte Auswärtsschwäche zu kompensieren, sondern auch junge Spielerinnen erfolgreich zu integrieren. Lilian Müller, Johanna Bayerlein, Selina Wipper, Kristin Wimmer, Josefine Müller und Jana Kühnel harmonierten mit den Stammkräften Sara Broß, Valerie Graf und Verena Taenzler. Auch der Umstand, dass die verletzte Johanna Gernsbeck und die auswärts studierenden Nicola Mayerhofer und Anna-Lena Vogel nur temporär zur Verfügung standen, wurde kompensiert. Zudem waren im Tor Theresa Schwarz und Cecilia Stiersdorfer zuverlässig zur Verfügung.

Man ist geneigt, die Vokabel vom einstigen zur Jahrtausendwende viel zitierten „Fräuleinwunder“ wieder hervorzukehren, denn die Dominanz des TSVV hielt allen Widerständen zum Trotz. Nur zwei Spiele wurden in der Rückrunde knapp verloren. Als dann auch die traditionsreichen Frauen des ASV Dachau abgewiesen werden konnten, wurden in Vaterstetten Titelträume wach. Im vorletzten Spiel bei dem Eichenauer SV wurde die Meisterschaft in der Landesliga Süd mit einem sicheren 27:20-Coup schließlich unumkehrbare Gewissheit.

Trainer: „Wir sind sehr stolz.“

„Wir sind sehr glücklich und fühlen uns sehr meisterlich“, sagt Tobias Graf als sehr stolzer Trainer. Und er gestand: „Es ist für uns irgendwie sehr überraschend, wenn ich daran denke, was wir von der Saison erwartet haben.“ Angesichts von fünf Fixabsteigern war man im TSVV-Lager eigentlich nur auf den Klassenerhalt konzentriert. Doch die Mannschaft habe zusammengehalten und sich entwickelt, so Graf.

„Endlich können wir die Saison und den Erfolg mal zu Hause feiern“, freut sich dazu Co-Trainerin und Vize-Abteilungsleiterin Melanie Gernsbeck auf das Abschlussspiel am Sonntag (Anwurf 14.30 Uhr) gegen den TV Gundelfingen. Die Donaustädter sind zwar schon abgestiegen, haben aber überraschend ihr letztes Spiel gegen TSV Schleißheim gewonnen.

BOL-Team der Männer gegen HT München III

Die TSVV-Frauen wollen sich nichts nachsagen lassen und die nächste Aufstiegspartie mit einem Sieg einleiten. Graf sagt schmunzelnd: „Ann-Lena Vogel ist extra rechtzeitig aus Asien zurückgekommen, alle wollen die Meisterschaft feiern. Wir hoffen auf ein schönes Spiel.“ Im Anschluss wird auf alle Fälle der Abschluss gemeinsam mit den Männern gefeiert. Das BOL-Team um Coach Thomas Eck empfängt um 18 Uhr HT München III. ola/jwg

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.