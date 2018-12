Dauerhaft lebendig

Dankeschön an Abteilungsgründer Wilfried Gillmeister (2.v.r.), überreicht von Handball-Chef Christian Vogel (r.), Melanie Gernsbeck und Tobias Graf.

Handball Vaterstetten TSVV feiert 40-jähriges Gründungsjubiläum

In einer unvergesslichen, ungemein bunten Weihnachtsfeier haben die Handballer des TSV Vaterstetten auch ihr Gründungsjubiläum gebührend gefeiert. Zugleich wurde im Bürgersaal Neukeferloh vor gut 250 Gästen geehrt und zurückgeblickt.

Vaterstetten – In Vaterstetten gibt es Versammlungsräume. Doch wenn eine so lebendige Abteilung wie die Handballer des TSV Vaterstetten sich zum Feiern treffen will, wird’s eng. Vor ein paar Jahren schon war die Kapazität des damaligen Jugendzentrums grenzwertig. Wie schön, dass die Nachbargemeinde Neukeferloh über ein großzügiges Bürgerhaus verfügt. Wenn dann noch zur Weihnachtsfeier ein 40-jähriges Abteilungs-Jubiläum hinzukommt, wird es allerdings auch dort gemütlich eng.

Der gerade wiedergewählte Abteilungsvorstand mit Christian Vogel an der Spitze sowie Melanie Gernsbeck und Tobias Graf begrüßte gut 250 Gäste, denn schon die Minis wollten das „Fest des Jahres“ miterleben. Es war ein besonderes, denn vor 40 Jahren hat der damals 34-jährige Wilfried Gillmeister eine männliche A-Jugend und eine weibliche B-Jugend zum Spielbetrieb beim Bayerischen Verband (BHV) angemeldet. Das war der Beginn einer prosperierenden Abteilung.

Die Entwicklung war vorgezeichnet. Dank Gillmeisters Engagements wurde die Partnerschaft mit Allauch (Frankreich) belebt. Als er die Abteilungsleitung fünf Jahre später abgab, war die Sparte auf zehn Mannschaften angewachsen. Den ersten Meisterschaften sowie Aufstiegen der Damen und Herren einher ging die Entwicklung einer sich selbst tragenden Gemeinschaft.

In seiner kurzen Laudatio hob Spartenleiter Vogel hervor, dass „das große Fest, das wir heute feiern, ohne die damals gepflegten Wurzeln nicht sein könnte“. Und weiter: „Es wiegt schwer, dass du auch heute nach 40 Jahren noch so engagiert für deine Handballer unterwegs bist.“ Vogel überreichte als symbolischen Dank ein gerahmtes Trikot mit der Zahl 40 und „Danke Willi“.

Wie ein roter Faden zog sich die Präsentation der Mannschaften mit ideenreichen wie auch akrobatischen und lustigen Darbietungen mit dem Dank an die Übungsleiter durch den Abend. Stellvertretend für die vielen wichtigen Aufgaben im Verein, wurde Brigitte Beyer gedankt, dass die Schiedsrichter stets ihre Spesen bekommen konnten.

Auch heuer war das zweiteilige Spektakel der Video- und Bildershow der prägende und mit Spannung erwartete Höhepunkt der Veranstaltung, inklusive Rückblick auf die Ereignisse im sportlichen wie auch gesellschaftlichen Umfeld. Auch hier konnte der Wandel von der „Horror Picture Show“ Anfang der 90er-Jahre zur softwaregestützten, durchstrukturierten Bild- und Ton-Show erlebt werden. Abteilungsgründer Gillmeister strahlte: „Die Führung liegt in guten, zuverlässigen Händen. Meine Ziele von damals sind schon lange erreicht. Ich finde hier eine dauerhaft lebendige und sportlich erfolgreiche Handball-Familie.“ jwg