Hallensperrung für Vaterstettens Handballer „eine Vollkatastrophe“

Von: Olaf Heid

Vaterstettener Führungsduo: Abteilungsleiter Christian Vogel und Stellvertreterin Melanie Gernsbeck. Foto: jwg © jwg

Die Vaterstettener Handballer setzen auf Kontinuität. In der Mitgliederversammlung in der Halle der Mittelschule wurde Christian Vogel als Abteilungsleiter bestätigt. Ihm steht weiterhin Melanie Gernsbeck als Stellvertreterin zur Seite – allerdings als einzige.

Vaterstetten – Der bisherige dritte Ansprechpartner in dieser Führungsriege, Damentrainer Tobias Graf, stand aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung – dessen Position konnte „und musste nicht zwingend“ nachbesetzt werden“, wie Gernsbeck erläuterte.

Bei der im Schnellverfahren durchgeführten Wahl hatte Leiter Alex Berger leichtes Spiel. Einstimmig und per Handzeichen wurden alle Kandidaten in ihre Positionen gewählt oder bestätigt. Als Delegierte der 331 Mitglieder starken TSVV-Sparte fungieren Thomas Eck (Vertretung: Simon Gernsbeck), Selina Wippler (Bettina Vogel), Melanie Gernsbeck (Johanna Bayerlein), Tobias Graf (Stefan Hupmann), Jonas Knott (Tina Hupmann) sowie Handballchef Vogel. Als Jugenddelegierte vertritt Josefina Vogel (Ersatz: Franz Opitz) die Sparte im Hauptverein.

Die Versammlung fand mit nur 27 stimmberechtigten Mitgliedern erstmals in der neuen „Heimat“ der TSVV-Sparte statt. Die Hallenproblematik war auch das bestimmende Thema an diesem Abend. Das Führungsduo informierte über den Stand der Dinge rund um die gesperrte Halle des Humboldt-Gymnasiums, der eigentlichen Heimstätte der Handballer. „Für uns ist es eine Vollkatastrophe“, betonte Gernsbeck.

Wie die Ebersberger Zeitung berichtete, ist aufgrund von Schäden an Dachträgern seit September kein Sport dort möglich. Es sollen wohl in absehbarer Zeit Sensoren an den Bindern zur Überwachung angebracht werden. Noch würde ein weiteres Gutachten dafür erstellt, gab Melanie Gernsbeck eine neue Information des Landratsamts weiter. „Je nachdem, wann die Sensoren eingebaut werden, könnten wir auch vorübergehend wieder in die Halle zurück.“ Dies könne im Idealfall Ende Februar, wohl aber eher Ende Juni sein, so die Handballfunktionärin. Es wäre nur eine kurze Rückkehr, denn sicher sei, dass im Januar 2024 bereits die Sanierung der Halle anstünde.

Bislang habe man aber die Hallenkrise „klasse gewuppt“, dankte Gernsbeck alle Ehrenamtlichen und Helfern für ihre ungemeine Flexibilität und Kooperation in den vergangenen Monaten: „Gemeinsam geht alles besser“, lautet das Motto in der Sparte, die bereits in der Vorbereitungszeit unter der Sperre leiden musste. Betroffen waren davon alle Teams, „die dadurch auf die Halle der Real- und Mittelschule ausweichen mussten“, teils drastisch in ihren Trainingszeiten beschnitten wurden oder sich die Halle mit bis zu zwei anderen Mannschaften teilen müssen. „Es geht nicht anders, sonst bringen wir gar nicht alle unserer 18 Teams unter“, erklärte Gernsbeck die Problematik. Nur die Damen und Herren 1 (inklusive A-Jugend) dürfen aufgrund ihrer hochklassigen Ligen zweimal wöchentlich ans Werk. Nach Ostern, wenn die Sommer-Sportarten wieder im Freien trainieren können, werde es besser werden.

Weil zudem lange Zeit genaue Angaben über eine Rückkehr in die Gymnasiumshalle Mangelware waren, wurden die Trainingspläne durch die Abteilungsleitung „von Woche zu Woche“ überarbeitet und Heimspieltage auch erst kurzfristig verlegt. „Wir saßen wie auf Kohlen“, schilderte Gernsbeck. Eine genaue Planung sei bis vor kurzem gar nicht nicht möglich gewesen. „Die Hinrunde war für uns ein Drahtseilakt.“ Inzwischen habe sogar der Verband aufgrund der vielen Verlegungen schon nachgefragt, „ob wir eine Vollmeise haben“. Die Folge: Man schuf Sicherheit. „In der kompletten Rückrunde werden wir darum alle Heimspiele in der Mittelschule ausgetragen.“

Hallenunabhängig soll dazu beim TSVV die Öffentlichkeitsarbeit forciert werden. Vor allem die Homepage der „Vaterstettener Vögel“, so der Spitzname der Handballer, soll aktueller und mit mehr Bildern aufgepeppt werden. Die Übungsleiter und Betreuer wurden animiert, Kurzberichte abzugeben.

An Ostern werde es Altersklassen- und auch Trainerwechsel geben, kündigte Gernsbeck an. Es werde der erste große Wechsel nach der Corona-Pandemie sein. Doch dieser wird wohl vor allem in der neuen Heimat der TSVV-Handballer vollzogen.