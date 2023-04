Handball: Vaterstettener Sieg „wichtig für die Psyche“

TSVV-Männer spielen Jugendkarte gegen Sauerlach – 33:31

Von Olaf Heid

Nach vier sieglosen Spielen haben die Vaterstettener Handballer in der Bezirksoberliga wieder einen Sieg feiern dürfen. Die Mannschaft um das Trainergespann Tom Eck/Michael Jäger behauptete sich gegen den TSV Sauerlach mit 33:31 (16:13) Toren und verteidigte vorerst ihren fünften Rang.

Vaterstetten – Personell geht der TSVV weiter am Krückstock, zuletzt fiel Spielmacher Tim Hoffmann erneut mit einer Bänderverletzung aus. Mehr oder minder die Stammsieben müssen Eck und Co. ersetzen. „Die Rückrunde hat der Teufel gesehen.“ Dieses personelle Pech sei in Summe „krass“, aber man sei „Gott sei dank“ gesichert.

Vaterstettens Cheftrainer setzt gezwungenermaßen vermehrt auf den eigenen Nachwuchs. „Unser Plus ist die A-Jugend, die jetzt rauskommt.“ Für Eck sei es ein Gewinn, bereits jetzt, wenn sportlich nach oben nichts mehr geht und von unten keine Gefahr droht. „Das hatten wir eigentlich erst ab dem Sommer vorgehabt, so aber kannst du eine bessere Feuertaufe nicht haben“, erläuterte der Coach stolz. Es sei eine gute Basis zum Weiterarbeiten, „das wird uns nächste Saison nutzen“.

Die Ex-A-Junioren zahlen es wie gegen Sauerlach mit Leistung zurück. Angefangen bei Torhüter Jonas Knott („er macht sich gut“), der fast durchspielte, oder Luca Winzinger, der sich mit fünf Treffern immer mehr als gefährliche Rückraum-Option anbietet. Auch Marius Stumpf, Bruder des verletzten Stammspielers Niklas Stumpf, bewies als Abwehrdirigent sein Potenzial. Dazu gelang Tobias Maier in der Schlussminute mit einer beherzten Einzelaktion das nervenberuhigende Tor zum 33:31-Endstand.

Davor habe seinn Team lange überzeugt und sich verdient eine hohe Führung erarbeitet, urteilte Eck. Hinten sei man gut gestanden, aber vorne haben seine Männer zwar kontinuierlich ihre Führung ausgebaut, dennoch „unglaublich viel verworfen“. Moritz Malecki gelang in Unterzahl das 30:22 (48.). „Da haben wir aber zu früh abgeschaltet und den Gegner bis auf ein Tor rankommen lassen. Da hat man die fehlende Erfahrung gemerkt.“

Auch wenn Sauerlach ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetreten war, „der Sieg war letztlich wichtig für die Psyche“, freute sich Eck über die zwei Punkte und auf die ab Mai bevorstehende „dringende Pause“. Noch zweimal müssen Vaterstettens Handballer bis dahin ran. Es wird aber nicht so entspannt werden, denn die beiden letzten Gegner (auswärts SV Laim, dann daheim HT München III) stecken noch mitten drin im Abstiegskampf der BOL. „Das werden wieder härtere Aufgaben werden.“ OLAF HEID

TSV Vaterstetten: Jonas Knott, Michael Bähr (im Tor); Moritz Malecki (4), Moritz Verscht, Martin Kuhn (3), Marius Stumpf, Luca Winzinger (5), Francis Müller (1), Luis Neckar (3), Sebastian Langanhan (2), Tobias Maier (5), Simon Gernsbeck, Maximilian Recker (5/1), Tobias Frey (5).