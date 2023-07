Vom Spieler zum Trainer: Willi Bobach übernimmt Anzinger Löwen-Zweite

Abwehrspezialist Bobach (r.) ist nun Herrentrainer. © sro

Die Anzinger Löwen haben ihre Hausaufgaben gemacht. Der Spielerkader des Handball-Landesligisten ist, wie berichtet, komplett. Nun wurde auch die Planung um das Trainer- und Betreuerteam der Löwen-Ersten abgeschlossen.

Anzing – Mit Willi Bobach als neuem Co hat die sportliche Führung der SVA-Abteilung genau das gefunden, was sie suchten. Denn Bobach trägt das Löwen-Gen in sich.

Wie in den Vorjahren bereits vollzogen, wird der ehemalige Rechtsaußen und Kreisläufer der Anzinger (zuletzt Abwehrspezialist) als Co-Trainer der Ersten auch die zweite Garnitur (Bezirksoberliga) betreuen. Dort wird er von Matthias Haberthaler unterstützt. Im Trainerbereich der Landesliga-Formation wird Bobach unter der Leitung von Bob Zermani im Trainerteam zusammen mit Henri Neugebauer (Athletik), Günter Heide (Torwarttrainer) und Roland Felber (Lauftrainer) arbeiten.

Acht Jahre spielte Willi Bobach für die Erste und will nun seine aktive Karriere beenden. Eventuell schnürt er als Spielertrainer aber noch für die Zweite die Schuhe. Seit 2016 ist der 32-Jährige beim SVA als Jugendtrainer tätig, in der Vorsaison führte er die männliche A in der Bayernliga auf Platz vier. ez/ola