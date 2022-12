Harter vierter Advent für Vaterstettens Handballer

Von: Olaf Heid

Fällt mit Fingerbruch länger aus: Vaterstettens Spielmacher Tim Hoffmann. Foto: sro © sro

Den Blick auf die Tabelle wird Vaterstettens Herrentrainer in der nun anstehenden vierwöchigen Winterpause der Handball-Bezirksoberliga durchaus öfters vornehmen.

Vaterstetten – Mit Position zwei und den erzielten 17:5 Punkten ist Tom Eck durchaus zufrieden. „Es schaut in der Tat richtig gut aus, und verdeutlicht, welche Möglichkeiten wir hätten, wenn wir komplett gewesen wären.“ Die Meisterschaft sei vorher und nun bei fünf Zählern Rückstand auf den verlustpunktfreien „Herbstmeister“ FC Bayern München aber wirklich kein Thema, versicherte Eck.

Zum Jahresabschluss gab es für den TSVV noch einen 29:27 (13:10)-Erfolg beim Aufsteiger ESV Rosenheim. „Das war ein harter vierter Advent für uns“, meinte der Vaterstettener Übungsleiter hinterher mit einem Schmunzeln. Damit hatte er nicht unbedingt das fast zeitgleich angesetzte Fußball-WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich im Blick. Nein, eher habe die tags zuvor erste Weihnachtsfeier nach der Corona-Pause die Mannschaft lange in ihren Bann gezogen, wie der Coach, der früher verschwand, anhand mancher Augenringe („Details will ich gar nicht wissen“) feststellte. „Es ist nicht jeder topfit zum Treffpunkt erschienen.“

Was Eck aber noch länger beschäftigte, war die Verletzung von Sohn Tim Hoffmann, der sich nach 15 Minuten den kleinen Finger brach und mit dem er nach Abpfiff noch eine längere Zeit zur Behandlung im Krankenhaus weilte. Dabei hatte der TSVV sogar mit dem Spielmacher schon vor der Partie einen ausgedünnten Rückraum vorzuweisen gehabt: Nach dem Ausfall Hoffmanns bildeten Roman Recknagel, Sebastian Langenhan auf der Mitte-Position und Johannes „Jojo“ Kiefl das Trio. Letzterer trieb sein Team ebenso unermüdlich an und war am Schluss mit acht Treffern auch der beste Schütze.

„Rosenheim hat eine kompakte Mannschaft, das ist für alle körperlich anstrengend“, sagte Tom Eck, der aber nur in der zweiten Hälfte eine Schwächephase seiner Mannen erlebte. „Bis dahin stand die Deckung, war Tempo drin, dann ist uns die Luft ausgegangen.“ Nach einer Sieben-Tore-Führung (24:17/47.) kassierte Vaterstetten den 25:25-Ausgleich (53.).

„Aber wir haben es nochmal umgebogen“, freute sich Eck über den Energieschub seiner Routiniers wie Martin Kuhn und Francis Müller. Die Entscheidung besorgte schließlich TSVV-Torwart Thomas Degmeyr mit einem Distanzwurf zum 29:26 (59.) in den verlassenen Rosenheimer Kasten.

Vaterstetten: Thomas Degmayr (1 Tor), Jonas Knott (beide im Tor); Roman Recknagel (3), Tim Hoffmann, Martin Kuhn (4), Marius Stumpf, Paul Rieger, Niklas Stumpf (1), Francis Müller (4/1), Luis Neckar, Sebastian Langenhan (1), Adriano Penzkofer (1), Johannes Kiefl (8), Marcel Hülssiep (6/2).