Jugendhandball: Haushoch überlegene Hochburg

Handball

Ebersbergs U13-Handballerinnen deklassieren Quali-Konkurrenz in Vaterstetten und ziehen direktes BOL-Ticket.

Vaterstetten/Ebersberg – Die Handballabteilung von Ebersberg Forst United kann sich einmal mehr als eine Hochburg des Frauen- und Mädchenhandballs in Bayern bezeichnen. Neben dem Frauen-Aushängeschild (Abstieg aus der 3. Bundesliga) zog in den Jugendqualifikationen bereits die A-, B- und D-Jugend nach, die kommende Saison ebenfalls in den höchsten Ligen Bayerns spielen werden.

„Unsere Jugendarbeit ist seit vielen Jahren die Basis des Erfolgs. Wir stecken viel Engagement, Geld und Zeit in die Ausbildung unserer Nachwuchstalente. Somit sind wir auch in der kommenden Saison die erste Anlaufstelle für Mädels, die ambitioniert Handball spielen oder von der Pike auf lernen wollen“, erklärte Spartenleiter Felix Mäsel.

Auch für die neu formierte U13 der Young Forstis lautete das Ziel in der ersten Qualifikationsrunde: Bezirksoberliga. Schon im ersten Gruppenspiel gegen Ausrichter TSV Vaterstetten machte das Team von Trainergespann Jasmin Alnajjar, Norbert Paul und Chiara Czeslik seine Ambitionen deutlich und siegte überlegen mit 19:4 Toren.

Mit großem Selbstbewusstsein konnten die Forsties anschließend auch den SV Erlstätt (30:4) sowie TSV Allach 09 (23:11) locker besiegen und sich als Gruppensieger direkt für die BOL qualifizieren. „Wir haben eine unglaublich lernbereite und hoch motivierte Mannschaft, die es schafft, Anregungen sofort umzusetzen. Es ist wahnsinnig gut, dass sich alle Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten“, resümierte Jasmin Alnajjar.

Vaterstettens U13-Nachwuchs belegte nach einem 5:16 gegen Allach und 9:3-Erfolg über Erlstätt Platz drei und spielt am Sonntag, 21. Mai, in eigener Halle in der zweiten Quali-Runde erneut um ein BOL-Ticket. bj