Baseball: Heidenheim als „Nagelprobe“ für Baldham Boars

Von: Julian Betzl

Auf dem Wurfhügel konnte Julian Dambacher (li.) zuletzt mit soliden fünf Innings Punkte für die interne Werferreihenfolge sammeln. © stefan rossmann

Boars-Chef John Fürböck erwartet Steigerung der Baldhamer Bundesliga-Baseballer im Duell mit Heidenheims Erstliga-Reserve.

Baldham – Heidenheim, Haar und Füssen. Für die Baldham Boars stehen mit diesen Kontrahenten quasi drei Wochen der Wahrheit auf dem Spielplan der 2. Baseball Bundesliga Süd-Südost an. Oder wie es Boars-Vorstand John Fürböck im Hinblick auf das Auswärtsspiel am heutigen Samstag (ab 13 Uhr) gegen die Erstligareserve der Heidenheim Heideköpfe formuliert: „Eine Nagelprobe.“

Mit zwei Siegen könnten die Boars in der Tabelle mit Heidenheim gleichziehen und in Schlagdistanz auf das Spitzenduo Gauting und Haar kommen. Wobei sich der Vorjahresmeister aus Baldham aktuell weniger mit der unbefriedigenden Tabellenkonstellation als vielmehr mit der eigenen Performance auseinandersetzt. Zwar sei die „Zeit für Experimente vorbei“, betont Fürböck. Doch das in der Vorsaison so eingespielte Infield um Spielertrainer Lucas Traut, Daniel Lasetzky und Justin Fürböck wird nach der Fingerfraktur bei Letztgenanntem wohl noch zwei, drei Wochen nicht aufs Feld gebracht werden können.

Zwar konnten Keith Pastore und Dominik Reyes bei den beiden Kantersiegen vor zwei Wochen gegen die abgeschlagenen Ellwangen Elks auf Second Base überzeugen. „Nur war Ellwangen für uns insgesamt überhaupt keine Messlatte“, relativiert John Fürböck. So ganz scheint es ihm noch nicht einzuleuchten, wie ein „qualitativ stärkeres Roster als im Vorjahr“ seine PS bislang nicht auf die Straße bekommt. Als einer von mehreren Faktoren wurde zuletzt oft über den jungen US-Importpitcher Sam Katz diskutiert.

„Ich habe ihm auch persönlich nochmal klargemacht, dass er die klare Nummer eins in unserer Pitching-Rotation sein muss“, so Fürböck. Schließlich werde er genau dafür auch bezahlt. „Sam hat aber immer noch Probleme, die Strikezone zu finden und lässt dadurch zu viele Runner auf Base kommen. Da sollte er lieber den Ball ins Spiel bringen.“

Für Sam Katz dürften die anstehenden drei Wochen der Wahrheit maßgeblich über seinen Verbleib bei den Boars entscheiden. Denn Fürböcks Geduld kann man wohl nicht mehr bis zum Transferschluss am 1. Juli mit unterdurchschnittlichen Leistungen strapazieren.