Jugendfußball: Heimstarker Kirchseeoner Nachwuchs

REWE SATTLER INDOORS - ATSV Kirchseeon stellt Torschützenkönige und zwei Turniersieger

Von Julian Betzl schließen

Wie die meisten Indoor-Veranstaltungen war auch die traditionelle Hallenserie des ATSV Kirchseeon in den beiden zurückliegenden Winterpausen auf Eis gelegt.

VON JULIAN BETZL

Kirchseeon – Entsprechend motiviert ging der Fußballnachwuchs beim diesjährigen Restart der REWE Sattler Indoors auf dem Parkett der Eglhartinger Sporthalle zu Werke.

Erstaunlicherweise, so Kirchseeons Jugendleiter Werner Werner, habe der ATSV während der vergangenen zwei Jahre „gut 25 Prozent Zulauf im Jugendbereich“ verzeichnet. „Bei den Fünf- bis 18-Jährigen sind wir auf 235 Spieler angewachsen und gleichzeitig von 22 auf 36 Jugendtrainer.“ Den ATSV-Budenzauber kannten viele der Neuen aber nur aus Erzählungen.

„Man hat schon deutlich gemerkt, dass alle froh sind, wieder solche Veranstaltungen zu haben“, freute sich Weber am Auftakt-Wochenende über „eine komplett volle Zuschauertribüne und tolle Atmosphäre“.

Drei spannende Turniere bekamen die Tribünengäste geboten, gleich zweimal feierten die ATSV-Teams einen Heimerfolg. Angefangen bei Kirchseeons U9-Junioren, die mit ihrem 4:0-Sieg im Auftaktspiel scheinbar unfreiwillig einen schlafenden Riesen geweckt hatten. Denn im weiteren Turnierverlauf entwickelte sich der unterlegene TSV Moosach nicht nur in Werner Webers Augen zur „großen Überraschung“ dieses Wettbewerbs.

Das Team von Trainer Florian Günder schaffte als Gruppenzweiter den Sprung ins Halbfinale und löste im Siebenmeterschießen gegen den TSV Ebersberg das Final-Ticket. „Da hat sich dann das 4:0 in der Vorrunde als Fehler herausgestellt“, meinte Weber schmunzelnd, nachdem die Kirchseeoner im Endspiel lange Zeit einem frühen 0:1 durch Niklas Heldt hinterhergelaufen waren. Erst in den Schlussminuten waren Doppeltorschütze und Spielführer Dusan Tovilovic sowie Raymond Mihalachi im Torabschluss erfolgreich und drehten die Partie in ein 3:1.

Freudestrahlend nahmen die ATSV-Übungsleiter Michael Reichard und Alexandru Timur gemeinsam mit ihren Schützlingen den gut 70 Zentimeter hohen Säulenpokal in Empfang. Für die enttäuschten Moosacher hatten die Ausrichter aber sogleich ein glänzendes Trostpflaster parat.

„In den jüngeren Jahrgängen geht niemand leer aus“, erklärte Werner Weber, „dank unserer Sponsoren, bekommt jeder Spieler einen kleinen Pokal mit nach Hause“. Mit seinen sensationellen neun Turniertoren räumte Kirchseeons Dusan Tovilovic überdies die Torjägerkanone der U9-Junioren ab.

Besonders in Torlaune präsentierte sich das Teilnehmerfeld der U14-Junioren. Auch hier legten die erste Mannschaft der Gastgeber einen Auftaktsieg gegen den ASV Glonn vor (2:0), ehe sie durch zwei Pleiten das Halbfinale verpasste, darunter ein 0:9 gegen den SV Waldperlach. Im Semifinale revanchierten sich die Glonner erfolgreich bei der ATSV-Zweitvertretung und gewannen das Endspiel durch Tore von Filip Chyb, Kolya Namo und Matej Maric mit 3:0 gegen den Putzbrunner SV.

Einen haltlosen Durchmarsch legte der ATSV mit Team eins bei den U15-Junioren hin. Angeführt von Kapitän Henrik Lauterbach, war das Team von Trainer Matthias Blaser weder für Remis noch Niederlage zu haben. Selbst einen 0:2-Rückstand im Endspiel gegen Kirchheim verwandelte Kirchseeon durch die Treffer von Doppelpacker Paul Ohlberger (Torschützenkönig mit sechs Treffern) sowie Tim Stempfer noch in einen 3:2-Pokalsieg.

Aus organisatorischer, besonders aber aus sportlicher Sicht war ATSV-Jugendleiter Werner Weber hochzufrieden mit dem Serien-Restart: „Die Kinder und Jugendlichen sind wieder richtig bei der Sache.“ Nach den U19-Junioren, die am gestrigen Freitagabend ihren Turniersieger gekürt haben, beschließen die Nachwuchskicker der U13 (Samstag, ab 9 Uhr), U10 (Sonntag, ab 9 Uhr) sowie U17 (Sonntag, ab 14.30 Uhr) die Kirchseeoner Hallentage.