Bezirksmeisterschaft im Taekwondo: „Hervorragendes Gesamtergebnis“

Auf Abstand hielt auch Adrian Speck-Steiger (rote Weste) die Konkurrenz in der Junior D (LK2 bis 26 Kilo). © Markus Thieme

Taekwondo Kirchseeon überzeugt bei Bayerischer Meisterschaft als Ausrichter und Titelsammler.

Kirchseeon – Über ein sportlich wie organisatorisches Spitzenergebnis bei der 8. Oberbayrischen Meisterschaft im Taekwondo konnte sich der Ausrichterverein aus Kirchseeon freuen. Über 170 Taekwondokas aus 21 oberbayerischen Vereine gingen am BTU-Regionalstützpunkt Oberbayern an den Start, nachdem die Marktkapelle Kirchseeon sowie der Seetaler Trachtenverein für eine traditionelle und stimmungsvolle Begrüßung in der Halle gesorgt hatten.

Viele Nachwuchssportler lauschten zum ersten Mal den Eröffnungsworten bei einer Bezirksmeisterschaft, die diesmal von Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow, Landrat Robert Niedergesäß, dem Landtagsabgeordneten Thomas Huber und der BLSV-Kreisvorsitzenden Ingrid Golanski gesprochen wurden.

Aus Sicht von Abdullah Ünlübay, Kampfrichter-Obmann des Nationalverbandes DTU, gingen die Wettkämpfe auf insgesamt drei Kampfflächen reibungslos und mit den elektronischen Kampfwesten von Daedo auch zweifelsfrei in der Punktwertung über die Bühne.

Auch Alex Berghammer war als Turnier-Organisator und Vereinstrainer von Taekwondo Kirchseeon in der Nachbetrachtung der Meisterschaften voll des Lobes: „Ich bin wahnsinnig stolz auf die vielen Helfer, die mich bei der Organisation tatkräftig unterstützt haben. Ohne so ein Team an der Seite kann man solche Events einfach nicht stemmen. Alles lief wie am Schnürchen. Viele Coaches haben sich für das tolle Turnier bedankt.“

Unter lauten Anfeuerungsrufen der vielen Zuschauer starteten 35 Kirchseeoner Kampfsportler von Jugend D bis Senioren als Lokalmatadoren in die Titelkämpfe. Acht von ihnen konnten sich mit dem Meistertitel schmücken, elf Kirchseeoner erkämpften sich eine Silber-, und neun eine Bronzemedaille.

Der frischgebackene Oberbayerische Meister Tobias Kaspar (Herren, LK1 ab 80 kg) gewann zudem den Technik-Pokal. In der Vereinswertung ging der Gesamtsieg für beide Leistungsklassen mit 1630 Punkten an den SV-DJK Kolbermoor, dicht gefolgt von Taekwondo Kirchseeon (1593) und Unicorn 2000 Gaimersheim (1221).

Über „ein hervorragendes Gesamtergebnis“, freute sich Alex Berghammer als Chefcoach stellvertretend auch für seine Kirchseeoner Trainerkollegen Tobias Kaspar, Sarah Kast und die Assistenztrainer Johanna Berghammer, Max Thieme, Marvin Greue und Lisa Schmidt Lavina Gabur mit. „Unser intensives Training in den letzten Wochen hat gezeigt, dass es sich lohnt. Auch unsere jüngeren Wettkämpfer, die erstmalig Turnierluft schnuppern durften, haben sich Medaillen erkämpft. Ich bin stolz auf meine Mädels und Jungs.“

Die Frage, ob sich seine Schützlinge nun etwas auf ihren Medaillenerfolgen ausruhen können, beantwortet Berghammer lachend mit „nein“. Schließlich findet bereits am 17. Juni der 5. Wettkampftag von Taekwondo Kirchseeon statt, ehe am 24. Juni die DTU-Finals Bavaria Open in Nürnberg steigen.

Im Juli geht es dann zum DTU-Bundesturnier Bodenseecup in Ravensburg, am 15. Juli findet der 2. Bayernpokal in Freilassing sowie ein weiterer Wettkampftag in Kirchseeon für die oberbayerischen Vereine statt. Und im Mai nächsten Jahres würden die Kirchseeoner als Ausrichter auf eine ähnlich stimmungsvolle wie erfolgreiche Bezirksmeisterschaft zurückblicken. ez/bj

Platzierungen

Gold: Zora Zischka (Junior A, LK 1 bis 63 kg), Aaron Speck-Steiger (Junior D, LK2 bis 26 kg), Aaron Zischka (Junior B, LK 1 bis 37 kg), Max Schaffrath (Junior B, LK 1 bis 41 kg), Julian Sickinger (Junior A, LK1 bis 45 kg), Shirzad Nematullah (Junior A, LK1 bis 59 kg), Tobias Kaspar (Herren, LK1 ab 80 kg) und Maximilian Wirth (Männer, LK2 ab 80 kg).

Silber: Jonah Dierberger (Junior D, LK2 bis 24 kg), Ryan Quoc Uy Nguyen (Junior D, LK 2 bis 29 kg), Leonard Nuber (Junior B, LK 1 bis 41 kg), Kurosch Salimi (Junior A, LK1 bis 55 kg), Max Thieme (Herren, LK 1 bis 68 kg), Emma Klotter (Junior C, LK2 bis 35 kg), Amelie Klotz (Junior C, LK 2 ab 57 kg), Ronja Zischka (Junior B, LK1 bis 47 kg), Sarah Wirth (Junior B, LK2 bis 59 kg), Mai Pham Van (Junior A, LK2 bis 52 kg) und Lisa Schmidt (Frauen, LK1 bis 67 kg).

Bronze: Juliana Enderlein (Junior C, LK2 bis 27 kg), Lena Schedl (Junior C, LK2 bis 32 kg), Hanna Jamnik (Junior C, LK2 bis 35 kg), Amelie Klotz (Junior C, LK 2 ab 57 kg), Nuala Dierberger (Junior B, LK2 bis 47 kg), Lavinia Gabur (Frauen, LK1 bis 57 kg), Benedict Kurtz (Junior C, LK2 bis 29 kg), Adrian Speck-Steiger (Junior C, LK2 bis 39 kg) und Marvin Greue (Männer, LK1 bis 80 kg).

Ziel- und treffsicher präsentierte sich Tobias Kaspar (blaue Weste). Neben dem Herren-Meistertitel räumte der Kirchseeoner auch den Technik-Pokal ab. © Markus Thieme