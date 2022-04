Eishockey-Hobbyturnier in Grafing lockt mit Profi-Flair

Noch einmal gemeinsam auf dem Eis: Meistertrainer Dominik Quinlan (l.) und Bobby Wren, hier nach dem Gewinn der Bayerischen Meisterschaft, spielen beim Turnier mit. © Foto: Stefan Roßmann

In wenigen Tagen geht die Saison 2021/22 auch im Grafinger Eisstadion zu Ende, die Spielfläche wird abgetaut. „Das letzte Wochenende wird noch einmal ein Highlight“, sagt Ferdinand Bacher aus der Vorstandschaft des EHC Klostersee vor der Saisonabschluss- und Meisterschaftsfeier der Rot-Weißen.

Grafing – Diese wird am Samstagabend im vor der Spielstätte aufgestellten Partyzelt ab 18 Uhr abgehalten. Dort können die Fans, Freunde und Interessierten der Bayernliga-Meistertruppe um Kapitän Bernd Rische ganz nah sein und auch persönlich fragen, was sie vielleicht schon lange mal fragen wollten. Natürlich werden die Trikots der EHCler versteigert werden, so Bacher. „Verdursten oder verhungern wird definitiv niemand. Und es wird noch einiges mehr geboten sein.“

Die Eisfläche ist Samstag und Sonntag ab dem frühen Morgen mit den „Wren Hockey Classics 2022“ ausgebucht. Namensgeber und Veranstalter Bob Wren will nach dem Gewinn der Bayerischen Eishockeymeisterschaft mit dem EHC zum Ende seiner langen und sehr erfolgreichen aktiven Laufbahn natürlich auch in seinem Hobby-Turnier siegen, das er früher bereits in Wien durchgezogen und vor ein paar Jahren nach Grafing verlegt hatte. Der 47-jährige Kanadier sprüht noch immer vor Ehrgeiz, stand in den vergangenen Tagen mit vielen Mitstreitern (auch von dann gegnerischen Mannschaften bei den Classics) regelmäßig auf dem Eis.

Das Niveau beim Hobby- oder Freizeitturnier dürfte erneut gehobenen Ansprüchen genügen, geben sich doch überwiegend Puckjäger aus dem dritt- und vierthöchsten Ligabereich oder Ex-Aktive ein Stelldichein. „Bei einigen wird das halt eine konditionelle Frage“, betont EHC-Trainer Dominik Quinlan lachend, der auch die Schlittschuhe schnüren wird und sich da durchaus selbst mit einbezieht.

Am Samstag stehen sich ab 9.30 Uhr bis nach 20 Uhr abends jeweils vier Teams in den Gruppen A und B gegenüber. Neben Gastgeber „Wren-Hockey“ Gäste aus Rosenheim (Dirty Danglers), Bad Aibling und Waldkraiburg (Team Schützy) und auch zwei österreichische Mannschaften aus Wien (Team Vienna) und Graz (The Slaughters); dazu das Team „Marv“, zusammengestellt vom Ex-Klosterseer Marvin Kablau und das Team Quirin um EHC-Verteidiger Bacher.

Weiter geht es am Sonntag (ab 9 Uhr) mit den Viertelfinal-Paarungen und nach Mittag mit den Halbfinals. Die beiden Semifinal-Sieger stehen sich ab 15.50 Uhr im Endspiel gegenüber. ele