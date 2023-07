Kreissportfest der Schwimmer: Hochamt für die Beckengemeinde

Von: Julian Betzl

Startschuss für die 50 Meter Freistil (Jhg. 2012): (v. vorne) Liv Schanze (TVMS), Svenja Zeitenhammer, Riekja Anna Mantsch, Maria Tselkova, Greta Gurband (alle TSVV). © SRO EBERSBERG

Im Grafinger Stadtbad sind die Meister-Küren für die jungen und erfahreneren Landkreis-Schwimmer eher eine schöne Nebensache.

Grafing – Um die Mittagszeit hatte die achtjährige Sophia Dörrer vermeintlich genug vom diesjährigen Landkreissportfest der Schwimmer gesehen. Die 50 Meter Freistil hatte sie vergangenen Sonntag im Grafinger Stadtbad als schnellste Nicht-Vaterstettenerin des Jahrgangs 2014 auf Rang zehn beendet und sich über die 50 m Brust sogar auf Platz vier vor geschwommen. Als sich die Nachwuchsschwimmerin des SV Grafing-Ebersberg nach ihrem Rücken-Rennen (15.) von ihrem Trainer verabschieden wollte, legte der jedoch ein fürsorgliches Veto ein. Michael Krecik wusste nur zu gut, dass sich das Warten auf die Wettkämpfe der Großen gerade für die jüngsten Starter nachhaltig bezahlt machen kann.

„Hundertfach habe ich das schon erlebt“, meint Krecik schmunzelnd. „Gerade die Staffeln am Schluss sind ja toll anzuschauen. Wenn ihre Trainer und die älteren Schwimmer im Becken richtig Gas geben, ist das gerade für Kinder wie Sophia, die überhaupt erst in diesem Jahr mit dem Schwimmen angefangen haben, ein Mega-Highlight.“

Dass die Veranstaltung des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV), vor Ort vertreten durch die Kreisvorsitzende Ingrid Golanski, nach wie vor ein Highlight für die gesamte Schwimmgemeinde im Landkreis ist, unterstreicht ein neuerlicher Teilnehmerrekord: Insgesamt 360 Schwimmerinnen und Schwimmer standen bei 999 Einzel- sowie zehn Staffelstarts auf den Startblöcken. „Eine Größenordnung, bei der es bei der Organisation schon spannend wird“, so Krecik.

360 Schwimmer, 999 Einzelstarts

Seit gut 20 Kreissportfestjahren laufen bei ihm als SVGE-Schwimmwart die organisatorischen Fäden zusammen. Über 30 Helfer seien nötig, um den Auf- und Abbau zu gewährleisten, den Kuchenbasar am Laufen zu halten und sich um den Einlass und die Kampfrichter der vier Landkreisvereine zu kümmern. „Und mit der Verpflegung ist es wieder mal genau rausgegangen“, zählte Krecik gegen Veranstaltungsende um die 16 verbliebenen Kuchenstücke, die unter seinem Helferteam verteilt wurden.

Am Tisch des Schiedsgerichts kam es in diesem Jahr zu einer erfreulichen Premiere. In Klaus Latzel hatte sich ein Unparteiischer angeboten, der erst vor Kurzem seine Schiedsrichterausbildung beim Nationalverband DSV erfolgreich absolviert hatte. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir im Landkreis vorher jemals einen DSV-Schiedsrichter hatten“, war Kreciks Freude umso größer, als sich Latzel außerdem als Starter zur Verfügung stellte.

Latzels Stammverein TSV Vaterstetten stellte mit 220 Athleten gewohnt die mit Abstand größte Teilnehmergruppe. Der SVGE schickte 71, der ATSV Kirchseeon 35 und der TV Markt Schwaben 34 Schwimmer in die jeweiligen Jahrgangswettbewerbe. Naturgemäß machte sich die quantitative TSVV-Übermacht auch im Medaillenspiegel der inzwischen 76. Auflage des Kreissportfestes bemerkbar.

Mit Klaus Latzel sorgt erstmals ein DSV-Schiedsrichter für Ordnung

Zu gerne hätte Michael Krecik seinen (neuen) Schützlingen um Sophia Dörrer gerade bei den beiden spannenden Staffellläufen einen „Heimsieg“ der SVGE vorgeführt. „Wenn der TSVV aber acht Topschwimmer hinstellen kann, können wir da in der Breite nicht mithalten.“ In der gemischten 8x50m-Lagenstaffel belegten die Vaterstettener vor dem SVGE die beiden obersten Podestplätze und nahmen dieses über die 6x50m Freistil sogar gänzlich für sich in Beschlag. Was aber wiederum auch Ausdruck dafür sei, wie ernst selbst die Leistungsschwimmer aus Vaterstetten dieses Kreisevent nehmen würden, meinte Krecik.

Unter den sechs Schwimmern, die der TSVV noch vor zwei Wochen bei den offenen Deutschen Meisterschaften in Berlin am Start hatte (Bericht folgt), schaffte es mit Christian Arzberger (Jahrgang 2002) erstmals in der Vereinsgeschichte ein TSVV-Athlet in ein B-Finale (50 m Brust, Platz 15). „Wenn einer wie Christian dann hier in Grafing die 50 Meter Kraul unter 25 Sekunden schwimmt, nimmt der das schon ernst“, zeigte sich Krecik beeindruckt.

Am Ende eines langen Schwimmfesttages konnten sich aber alle vier Teilnehmervereine über Medaillenerfolge freuen. Auch diese Erfolgserlebnisse seien wichtig in der Nachwuchsarbeit, erklärte der Organisationsleiter, der die Fortführung des Landkreissportfestes als verbindendes Element für „absolut erstrebenswert“ hält.

„Sonst würden wir uns als Kreisvereine nie verbinden“, geht Michael Krecik – gerade in Zeiten in denen (Hallen-) Bäder eher geschlossen denn gebaut würden – nicht davon aus, dass sich irgendwo im Landkreis demnächst eine fünfte Sparte Schwimmen gründen wird. Viel eher gehe es für das bestehende Kreis-Quartett darum, die Mitglieder- und Nachwuchszahlen möglichst konstant zu halten.

„Und für viele, gerade jüngere Schwimmer, ist es dann schon wichtig, sich mal auf der großen Bahn vor ein paar hundert Zuschauern präsentieren zu dürfen.“ Das sei durchaus mit ein Grund dafür, weshalb bei Neustartern wie Sophia Dörrer nachhaltig der Trainingsehrgeiz geweckt werde. Sie habe am Nachmittag die SVGE-Staffel begeistert angefeuert.

Alle Ergebnisse, Starter und Disziplinen zum Kreissportfest unter sv-ge.de

Es grüßt der jüngste Sportfest-Starter: Alex Hofstetter war als Jahrgang 2019 der jüngste Wettkämpfer im Becken. SVGE-Vorstand Sebastian Rumler freut‘s. © SRO EBERSBERG