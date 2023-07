Merkur CUP-Bezirksfinale: Hochmotiviert ins Haifischbecken

Ihre Fahrkarte nach Antdorf entwerten am Sonntag die U11-Junioren des TSV Zorneding. Beim Kreisfinale gratulierten (hinten, v.l.) Florian Weißmann (BFV-Jugendleiter), Bernhard Failer (Vorstand des Sponsors), die TSV-Trainer Oussama Sentoussi und Michael Glonner sowie EZ-Sportredakteur Olaf Heid den Nachwuchskickern Johannes Demmler, Manuel Glonner, Lea Baumgärtner, Maximilian Gutmann, Daniel Fisher, Simon Perndl, Maximilian Fröschl, Tristan Bruder, Nicolas Lehmann, Paul Kraus, Rayan Sentoussi, Julian Munkelt und Torwart Makar Pashchenko. © stefan rossmann

U11-Juniorenfußballer des TSV Zorneding haben im Bezirksfinale des Merkur CUP in Antdorf nichts zu verlieren.

Zorneding – Dass der Merkur CUP das größte U11-Fußballturnier der Welt ist, spürt der TSV Zorneding am Sonntag am eigenen Leib. Über 80 Kilometer sind es bis zum Bezirksfinal-Austragungsort in Antdorf. Das erste Spiel des TSV geht gegen die SG H.A.I., den Gastgeber.

Vor sechs Wochen holte sich der TSV Zorneding eines von zwei Landkreis-Tickets für das Merkur CUP Bezirksfinale und gehört damit zu den besten 32 von anfänglich 347 Mannschaften. Im Kreisfinale in Markt Schwaben ließen sie in der Gruppenphase den TSV Poing und den TSV Pliening hinter sich. Im Halbfinale überraschte man mit einem 1:0-Sieg gegen die SG Anzing/Parsdorf. Die knappe Finalniederlage (0:1 gegen den TSV Ebersberg) änderte nichts an der starken Leistung der Zornedinger U11-Junioren.

„Wir sind sehr stolz auf unser Team. Schon jetzt ist das ein riesiger Erfolg“, lobt Jugendleiter Marcus Nagle. Während die Ebersberger am Samstag selbst Ausrichter eines der vier Merkur CUP-Bezirksfinals sind, darf das Team von Coach Oussama Sentoussi und Co-Trainer Michael Glonner am Sonntag den über einstündigen Weg nach Antdorf antreten. Ob die lange Anfahrt ein Nachteil sei? „Ein Vorteil ist es definitiv nicht. Aber die Jungs sind motiviert und nehmen das gerne in Kauf“, so Nagle.

Die gastgebende SG H.A.I. ist eine Spielgemeinschaft aus den drei Fußballvereinen ASV Antdorf, TSV Iffeldorf und dem ASV Habach – das Vereinslogo besteht aus dem SG-Namen und einem Haifisch. Um 10 Uhr beginnt die Vorstellung der Mannschaften, das Finale ist für 14.55 Uhr geplant. J. PILLER

Gruppe 1: SG H.A.I., TSV Zorneding, FC Wacker München, TSV Allach 09.

Gruppe 2: TSV Eching, SV Miesbach, TSV Gilching, SV Germering.

Der 29. Merkur CUP 2023ist das weltweit größte E-Jugendturnier. Es wird vom Münchner Merkur mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) veranstaltet und von den Premiumsponsoren ESB Energie Südbayern, Radio Arabella und uhlsport gefördert. Außerdem unterstützen FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching das Turnier. ESB ist zudem Fairplay-Partner des Merkur CUP sowie Förderer des Nachhaltigkeitsprojektes. Als lokaler Partner unterstützt die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg das Turnier.