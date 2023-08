Hochwertige Abwechslung für Tennis-Talente

Von: Julian Betzl

Strahlten bei der Siegerehrung um die Wette: Die Starter in der U9-Kleinfeldkonkurrenz. © atsv kirchseeon

45 Nachwuchstalente am Falkenberg: ATSV Kirchseeon richtet erstmalig BTV Kids-Turnierserie aus.

Kirchseeon – Als einziger Landkreisverein in dieser Tennissaison hat der ATSV Kirchseeon einen Turniertag im Rahmen der BTV Kids-Serie (Kat. 3) ausgerichtet. „Wir wollten das einfach mal ausprobieren. Für die Kinder, die diese Art von Turnier und Wettkampf noch nicht kannten, war das schon spannend zu sehen“, freute sich Kirchseeons Tennis-Sportwart Daniel Richter über eine durchweg gelungene Abwechslung auf der eigenen Anlage.

Insgesamt 45 bayerische Nachwuchstalente schlugen auf Kleinfeld-, Midcourt und Großfeldern auf den Plätzen am Falkenberg auf. „Bei bestem Wetter konnten wir super durchspielen“, berichtete Daniel Richter nach in Summe 72 absolvierten Einzelmatches von einem „tollen und qualitativ hochwertigen Turnier“.

Andererseits führte die namhafte Meldeliste bei den BTV-Serien-Turnieren der U9 und U10 beispielsweise im Wettbewerb der M10 dazu, dass die Lokalmatadoren des ATSV Kirchseeon, Paul Baumann und Vito Huber, bereits nach ihren beiden Gruppenspielen die Segel streichen mussten.

Der Spielspaß kam am Falkenberg nicht zu kurz - und hielt bis in die Abendstunden an

Lediglich Rian Preuß (Jahrgang 2013) zog als Sieger seiner Gruppe ins Achtelfinale ein, wo er sich mit 4:1 nach gegen Max Münnich (TC Pfaffenhofen/Ilm) behaupten konnte. Im Viertelfinale unterlag er dem späteren Finalisten Julian Schäufele (TSV Geiselbullach) mit 2:4.

Allerdings bedeutete ein Ausscheiden an diesem sonnigen Turniertag nicht gleich ein Heimfahren für den Tennis-Nachwuchs. Zwar herrschte auch im späteren Leistungsklassen-Turnier der U12 reger Wettkampfbetrieb. „Aber dauernd sind Kids zu mir gekommen, die gefragt haben, ob sie nicht auf einem freien Feld einfach so weiterspielen können. Viele sind daher bis abends dageblieben“, erklärte Daniel Richter, wie wichtig es sei, dass in dieser Altersstufe eben der reine Spielspaß nicht vernachlässigt werden dürfe.

Durchaus hätten nämlich manche Spieler im Turnierverlauf erkannt, dass dieses Wettkampfformat für sie womöglich (noch) nicht das richtige für sie ist, sagte Richter. Diese hätten sich dann aber umso eifriger an den Spaßspielen außerhalb des Turnierrahmens beteiligt. „Und auch die Eltern haben es mir als Turnierorganisator leicht gemacht, indem sie die Kleinfelder beaufsichtigt haben“, bedankte sich der Kirchseeoner Sportwart am Ende einer gelungenen Ausrichterpremiere. JULIAN BETZL

Alle Ergebnisse und Gruppen zur BTV-Kids-Turnierserie unter https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=544514