Höhepunkte und Hausaufgaben: 3. Vaterstettener Laufabend

Ein Highlight des 3. Vaterstettener Laufabends: Das Rennen über eine Meile, dem die Läuferinnen und Läufer vorm Startschuss entgegenfiebern. © tSVV

Leichtathletik-Sparte des TSV Vaterstetten erlebt Licht und Schatten beim 3. Vaterstettener Laufabend mit 230 Sportlern am Start.

Vaterstetten – Die vielen Besprechungen des Helferteams im Vorfeld des Vaterstettener Laufabends haben sich ausgezahlt: Bei der dritten Auflage waren etliche Probleme des Vorjahres gelöst, die damals zurecht für Unmut unter den Teilnehmern gesorgt hatten. An ein paar Stellen zeigte sich allerdings wieder, dass die Organisation noch ausbaufähig ist.

246 Sportler von jung bis alt hatten sich für die Distanzen von 40 Meter bis 1 Meile angemeldet, mehr als 230 von ihnen waren letztendlich am Start. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer war maximal 15 Jahre alt. „Auch unsere Stoßgebete hinsichtlich des Wetters haben sich ausgezahlt“, berichtete Leichtathletik-Abteilungsleiter Martin Fischer vom TSV Vaterstetten. „Es war zwar kalt, aber trocken, und die Sonne spitzte ab und zu durch.“

Besonders froh war er, dass im Gegensatz zum Vorjahr der Zeitplan aufgrund der parallel angesetzten Läufe weitgehend eingehalten werden konnte. So sprinteten die Jugendlichen über 75 und 100 Meter auf der Zielgeraden vor der Stadiontribüne um den Sieg, während auf der Gegengerade die kleinsten Teilnehmer ihre Läufe über 40 und 50 Meter absolvierten. Eine zweite Neuerung waren die extra Scheinwerfer im Zielbereich für die letzten Läufe des Tages. In der hereinbrechenden Dunkelheit wäre sonst die Zielkamera bei der Zeitmessung nicht zu gebrauchen gewesen. Doch wo Licht, da auch Schatten.

Die Veranstalter waren sich in der Rückschau einig, dass das Wettkampfbüro einen Flaschenhals darstelle, „der durch Änderungen der Organisation und Aufstockung des Personals in diesem Bereich im kommenden Jahr beseitigt werden muss“, sagte Martin Fischer. Der Personalengpass führte mitunter dazu, dass sich die Siegerehrungen für die Kinder deutlich verspätete und es dauerte, bis die „Live-Ergebnisse“ im Internet abrufbar waren. „Bei der Kommunikation untereinander sowie für die Teilnehmer und Betreuer müssen wir noch nacharbeiten“, räumte Fischer mit Blick auf die vierte Ausgabe, voraussichtlich am 8. Mai 2024, ein.

Sportwart Dirk Schönmetzler meinte: „Das schöne Stadion hat eine solche Veranstaltung für Leichtathleten aus der Region verdient. Das sind wir auch unseren eigenen Athleten schuldig und sollte unser Anspruch sein.“

Alle Zeiten unter leichtathletik-vaterstetten.de. ez/bj