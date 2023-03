Paul Huber: „Ich verschieß noch die restliche Munition“

Hier lässt sich doch auch prima mit der Luftpistole schießen! Hubers Initiative war 1995 die Gründung der ersten Glonner LP-Mannschaft zu verdanken © FSG Glonn-Zinneberg

FSG Glonn-Zinneberg verabschiedet LP-„Gründervater“ Paul Huber, 80, in den Ruhestand.

Glonn – Der „Gründervater“ des Luftpistolensports der FSG Glonn-Zinneberg geht in den wohlverdienten Ruhestand. Paul Huber hat mit dem letzten Rundenwettkampf der Glonner Oberbayernligamannschaft in der gerade abgeschlossenen Saison seinen Rücktritt aus dem aktiven Wettkampfgeschehen erklärt und ist nach 28 aktiven Jahren ins zweite Glied zurückgetreten.

„Ich mach schon noch ein bisserl weiter, und verschieß meine restliche Munition, hab noch gut vier Schachteln (jeweils 500 Diabolos, Anm. d. Red.), die sollten reichen“. Mit nunmehr fast 81 Jahren hat Paul Huber sehr viel mit seinen Glonner Schützen erreicht: Als der Verein am 1. Mai 1993 sein neues Schützenheim am Klosterweg feierlich einweihte, war er dabei. Hier könnte man doch auch mit der Luftpistole schießen, so der damals knapp Fünfzigjährige, der tatsächlich nur Luftgewehr-Aktive am Stand üben sah.

Nach insgesamt 237 Rundenwettkämpfen darf auch mal Ruhe sein.

Einige Zeit später hatte er bereits ein paar Gleichgesinnte um sich geschart. Nach einer guten Zeit des Trainings meldete Glonn im Jahr 1995 die erste Luftpistolenmannschaft zum Wettkampfgeschehen an. Und am 9. März trug die FSG den ersten Rundenwettkampf aus, damals in der D-Klasse im Gau Ebersberg. Danach kamen viele Aufstiege bis in die sieben (!) Klassen höhere Luftpistolen-Bayernliga. Der erste Rundenwettkampf gegen Neufarn-Parsdorf II wurde gewonnen, „so schlecht wie damals, waren wir danach nie mehr“, erinnert sich Paul Huber lachend im Gespräch.

Am Ende war es ein bestimmter, knapper 1341:1338-Sieg gegen die Reserve der Edelweißschützen, mit denen Huber generell viele schöne Aufeinandertreffen verbindet, der aus vielen Höhepunkten herausragte: „Wir wurden mit einer spitzenmäßigen Brotzeit versorgt. Das war für mich die Entscheidung, dass auch in Glonn jeder Gastschütze nach dem Wettkampf eine Gratisbrotzeit bekommt, egal, ob das beim Rückrundenvergleich ebenso geschehen wird.“ Geschossen hatten bei der Premiere für die Glonner übrigens Franz Frühstück (347 Ringe), Paul Huber (334), Siegi Kiermaier (heute Egmating, 353) und Fred Ruhnau (307). Als Ersatz war Hein Zettl (318) mit am Start. Für Parsdorf II gingen Martin Schimpf, Rosi Finauer sowie Heidi und Alfred Joch an die Schießstände.

Beinahe auf den Tag genau, 28 Jahre später, erklärte Paul Huber, der demnächst am 4. April seinen 81. Geburtstag feiern wird, nun seinen Rücktritt aus dem aktiven Mannschaftssport. 180 Wettkämpfe bestritt er für die erste Feuerschützen-Mannschaft, in der Huber seit zehn Jahren eigentlich Edelreservist ist, derweil aber weitere 57 Einsätze als Ersatz in der Glonner Ersten, Zweiten und Dritten verbuchte. „Nach insgesamt 237 Rundenwettkämpfen darf auch mal Ruhe sein“, so Huber.

Seine Ringleistung war interessanterweise am 9. März 1995 und am 13. März 2023 beinahe identisch (334/333). Zwischenzeitlich war er für 365 bis 370 Ringe verlässlich und in seinem besten Wettkampf für 379 Ringe gut. Natürlich wird Huber beim Training und den Vereinsabenden weiterhin am Klosterweg zu finden sein, nur die Fahrerei zu den Wettkämpfen wurde ihm in letzter Zeit doch ein wenig zu viel.

Familiäre Nachkommen kann Paul Huber den aktiven Schützen nicht hinterlassen. Doch die Anschubarbeit, die er für den Luftpistolen-Wettkampf im Verein und darüber hinaus im Gau Ebersberg geleistet hat, wird ihm die FSG Glonn-Zinneberg nie vergessen.