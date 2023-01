EHC Klostersee im Abtast-Modus bei den Landsberg Riverkings

Gegner an der Bande ausspielen: Yannick Kischer (r.) und der EHC Klostersee sind am Sonntag beim designierten Playdown-Rivalen gefordert. © stefan Rossmann

Die Oberliga-Playdowns werfen ihre Schatten voraus, wenn der EHC Klostersee am Sonntag um 18 Uhr in Landsberg bei den Riverkings zu Gast ist.

Grafing – Im einzigen Pflichtspiel des Wochenendes trifft Eishockey-Oberligist EHC Klostersee an diesem Sonntag auf den Tabellennachbarn. Um 18 Uhr geht es für die Grafinger beim HC Landsberg Riverkings nicht nur um drei Punkte. Die würden angesichts des ansehnlichen Rückstands auf den vorletzten Platz wohl nicht mehr viel ändern im Hinblick auf die Platzierung in der Abschlusstabelle der Hauptrunde in der Oberliga Süd.

In diesem Keller-Derby schwirrt auf beiden Seiten aber der weitere Saisonverlauf bereits unvermeidlich in den Gedanken herum. Und damit ist nicht das vierte Doppelrunden-Treffen drei Wochen später in der Wildbräu-Arena gemeint, sondern das wahrscheinliche Duell um den Klassenerhalt in den Playdowns.

„Wir sind sicher dabei und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass unser Gegner Landsberg heißen wird“, legte sich Trainer Dominik Quinlan nach dem vergangenen Gastspiel in Lindau bereits fest. Während die Rot-Weißen am Freitagabend spielfrei durchschnaufen konnten, hatten die Riverkings bei den Islanders am Bodensee anzutreten, die wiederum direkt davor auf dem „Playdown-vermeidenden“ Platz elf rangieren. „Wenn sich da Lindau durchsetzt, ist der Zug für Landsberg mit dann zehn Zählern Rückstand auch so gut wie abgefahren“, rechnete Headcoach Quinlan vor dem Abschlusstraining der Rot-Weißen vor.

Das letzte Duell gewannen die Grafinger mit 7:3

Es ist kein Geheimnis, dass man sich beim EHC in der Serie „best of seven“ um den Ligaverbleib gegen die Riverkings bessere Chancen ausrechnet. Das dokumentieren unter anderem die beiden bisherigen Resultate gegen die Lechstädter. Nach der knappen Auswärtsniederlage am dritten Spieltag (4:5) gewannen die Grafinger vor gut einem Monat am zweiten Weihnachtstag daheim mit 7:3.

Sah mancher beim HCL den Trainerstuhl von Sven Curmann schon wackeln, reagierte die Klubführung stattdessen mit der Erweiterung des Coaching-Staffs. Vielleicht wurden die Kontakte dafür ja bereits direkt nach der Partie in Grafing geknüpft. Mit Mental-Coach Marcus Kerti jedenfalls, einem Klosterseer Eigengewächs und langjährigen Spieler, wurde nach dem Jahreswechsel in Bad Tölz gewonnen. Nach einer „desaströsen“ Leistung im letzten Heimspiel gegen Passau (2:11) stellten die Riverkings den Kanadier Jason Lavallee vom Trainings- und Spielbetrieb frei. Niederlagen seien zu akzeptieren, die Art und Weise des Zustandekommens aber nicht.

Eine Aussage, die man auch beim EHC unterschreibt. „Hundertprozentig“, betont Quinlan, der sich im Torhüter-Wechselspiel auf Marinus Schunda festgelegt hat. „Er ist dran und hat sich zuletzt auch in guter Form präsentiert.“ Unter anderem glänzte der junge Puckfänger vor drei Wochen beim 4:3-Penaltysieg gegen den Tabellendritten Deggendorf. Seitdem hakt es beim EHC im Offensivspiel. In den fünf Auftritten danach sprangen jeweils nur ein oder zwei erzielte Tore heraus. Man erspiele sich zahlreiche Möglichkeiten, mache aber zu wenig daraus. „Das müssen wir verbessern, ohne dabei die defensive Ordnung zu verlieren. ele

