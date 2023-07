Merkur CUP: Zorneding im Freudentaumel gegen den Favoriten

Ausgelassener Jubel nach dem 1:0-Überraschungssieg gegen Wacker München: Zornedings Trainer Oussama Sentoussi (Mitte) und seine TSV-Schützlinge gelang es als einzigem Team, den späteren Champion im Merkur CUP-Bezirksfinale in Antdorf zu bezwingen. © Andreas Mayr

Antdorf – Von der Hölle in den Himmel und zurück – es waren für die Zornedinger E-Jugendlichen nur wenige Stunden. Beim Bezirksfinale in der 29. Auflage des Merkur CUP in Antdorf verschliefen die TSV-Nachwuchsfußballer zwar den Start, schlugen dann jedoch den Top-Favoriten und späteren Sieger Wacker München als einziges Team und schlossen das Turnier am vergangenen Sonntag schließlich auf dem achten Platz ab.

VON ANDREAS MAYR

„Klar ist da Frust, dass wir draußen sind“, sagt Trainer Oussama Sentoussi nach dem achten Platz. Sie hätten ja nicht wirklich gewusst, wer und was sie im Bezirksfinale in Antdorf erwartet. „War schwierig abzuschätzen, ich kannte die anderen Mannschaft gar nicht.“

Wie sich schnell zeigte, erwischte Zorneding die deutlich schwerere Gruppe mit den beiden Münchner Schwergewichten Wacker und Allach sowie den Gastgebern der SG H.A.I., dem Gegner zum Auftakt. Zur Halbzeit lag die Mannschaft 0:3 hinten. „Die waren müde von der Fahrt“, so Oussama Sentoussi über seine Buben und Mädels.

Mit 80 Kilometern hatten sie die längste Anfahrt im Turnier – ein Nachteil, wie sich herausstellte. Erst in der zweiten Hälfte wachte Zorneding auf, kam durch Treffer von Johannes Demmler und Manuel Glonner auf 2:3 heran, scheiterte aber in der Schlussphase mehrmals am starken Antdorfer Torwart. „Nicht aufgeben – das ist immer unser Motto. Wir drehen die Spiele immer. In der zweiten Halbzeit sind wir besser“, weiß Coach Oussama Sentoussi. Gegen Wacker dagegen war sein Team von Anfang an bereit.

Nach einem Konter gelang das Führungstor durch Johannes Demmler. Das 1:0 verteidigten sie so geschickt, dass die Münchner hinterher sogar weinend den Platz verließen, weil sie die Niederlage gar nicht eingerechnet hatten. „Gegen den Favoriten ist das immer überraschend“, erklärt Sentoussi.

Im entscheidenden Duell mit Allach verpuffte die Hoffnung auf das zweite Halbfinale im Bezirksfinale hintereinander aber sehr schnell. Die Münchner hatten zwei, drei Ausnahmekicker auf dem Feld und gewannen 4:2. Für die Zornedinger netzten erneut Demmler und Glonner ein. Dennoch war der Coach am Ende sehr stolz auf seine Mannschaft.

Daran änderte auch die Niederlage im Spiel um Platz sieben gegen Miesbach (0:1) nichts. „Alle haben gut gekämpft. Das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis für die Kinder“, betonte Sentoussi. Die Saison der Zornedinger klingt nun mit einem weiteren Sommerturnier aus. Sie haben immer noch nicht genug vom Fußball.

Zorneding: Johannes Demmler, Manuel Glonner, Lea Baumgärtner, Maximilian Gutmann, Daniel Fisher, Simon Perndl, Tristan Bruder, Nicolas Lehmann, Paul Kraus, Rayan Sentoussi, Julian Munkelt, Torwart Makar Pashchenko.

Der 29. Merkur CUP 2023

