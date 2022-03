Handball: Im Sturmlauf aus dem Tiefschlaf

Teilen

Nicht aufzuhalten in der zweiten Halbzeit waren die Grafinger Handballerinnen um Franziska Hirtreiter (Nr. 3). © Foto: Stefan Roßmann

Knapp fünf Monate lang mussten Grafings Handballfrauen auf ihren zweiten Sieg in dieser Bezirksoberliga-Spielzeit warten. Bei gerade einmal vier Auftritten in dieser Zeitspanne, ging diese Wartezeit jedoch größtenteils aufs Corona- und Spielplan-Konto. Nun gab‘s ein 33:29 gegen Brannenburg.

Grafing – Insofern sei der 33:29-Heimerfolg gegen den TSV Brannenburg äußerst bedeutsam für die Moral seiner Schützlinge gewesen, erklärte Grafings Trainer Igor Lukac: „Die Mädels wissen jetzt wieder, dass sie richtig gut Handball spielen können. Wir haben viel Spaß gehabt!“

Nur brauchte es knapp 40 Minuten, ehe dieser Spielspaß in der Jahnsporthalle richtig zur Entfaltung kam. „Ja, die erste Halbzeit haben wir komplett verpennt“, beklagte Lukac etliche technische Fehler sowie Unkonzentriertheiten beim Torwurf, welche die spielerisch eigentlich unterlegenen Gäste zur Pause nicht nur im Spiel hielten, sondern auch mit 14:12 in Führung gehen ließen.

Es habe schließlich diverser Paraden von Torfrau Katharina Hüftlein bedurft, um Moral und Spielfreude in Reihen der Bärenstädterinnen auf Spitzenniveau zu heben. Aus einer nun stabilen Abwehr heraus, setzte das Lukac-Team in einer Überzahl-Situation zum Sturmlauf an und konnte sich zehn Minuten vor Schluss mit sieben Toren absetzen (28:21).

„Das konnte Brannenburg nicht mehr aufholen, also habe ich viel getauscht.“ Grafings Trainer Lukac brachte neben der Torfrau des Reserveteams, Cara Dickmann, auch drei A-Juniorinnen auf die Platte und nahm damit „mehr technische Fehler“ sowie die dahinschmelzende Führung gegen Spielende gerne in Kauf. „Am wichtigsten ist uns, dass alle spielen und Spaß dabei haben! Wenn wir dann noch gewinnen, ist es ein schöner Samstagabend.“ bj

Grafing: Katharina Hüftlein, Cara Dickmann (im Tor), Franziska Hirtreiter (6/1), Charlotte Oslmeier (3), Laura Lukac, Anna Sandner (1), Joelle Korhammer (4), Melanie Eglseder (6), Jasmin Heitmann (3), Lisa-Marie Lenkeit (1), Annika Germer (3), Jasmin Lazarus, Jenny Reimer (6).