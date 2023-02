Jugendfußball: Spannende Kirchseeoner Turniere mit Überraschungen

Von: Julian Betzl

Überraschungssieger bei den U17-Junioren wurde das Team des TSV Pliening/Landsham mit Fabian Heintzel, Nils Schmieger, Samuel Volkwein, Simon Lohner, Emil Rüger, Tim Donaubauer, Jonathan Oetjen, Dario Nedimovic und Niko Gakis. © atsv kirchseeon

Eine Jugendfußballturnierserie für sämtliche Jahrgangsklassen, verteilt über zwei Wochenenden verletzungsfrei und ohne negative Zwischenfälle durchzuführen sei das eine, sagt Werner Weber. Besonders stolz ist der Jugendleiter des ATSV Kirchseeon aber darauf, dass das Traditionsevent seiner Sparte bei allen sieben Turnieren „seit 2019 ohne Alkoholverkauf“ auskommt.

Kirchseeon – So blieb auch das Abschlusswochenende der REWE Sattler Indoors 2023 in der Eglhartinger Sporthalle trocken. „Alkohol hat im Jugendfußball nichts verloren“, ziehen Weber und seine Abteilungsmitstreiter dieses Credo auch während der Freiluftsaison an den Heimspieltagen der Nachwuchskicker auf der ATSV-Sportanlage durch. Wie bereits der vergangene Freitagabend gezeigt hat, waren die Fans des Kirchseeoner Budenzaubers auch spritfrei „richtig heiß“ auf den Wettstreit der U19-Junioren.

In Stoßzeiten mit etwa 300 Zuschauern besucht, lag bei dem Turnier der A-Junioren klar der Schwerpunkt des Interesses seitens des Serien-Publikums. „Jede Mannschaft hatte ja auch seine eigene Mädels-Fangruppe dabei“, meinte Weber schmunzelnd. Sein persönliches Highlight des Abends war jedoch das Spiel um Platz fünf.

Kirchseeons Team I, unter Anleitung von Helmut Krob, traf hier auf die SG Glonn/Oberpframmern/Bruck/Moosach, die wiederum in Hermann Lachenschmidt nicht nur den früheren ATSV-Herrentrainer, sondern auch Webers guten Radl-Spezl in der Coachingzone dabei hatte. Während der regulären Spielzeit von zehn Minuten brachten beide Teams kein Tor zustande, weshalb der besonders interessante „Golden-Goal-minus-eins-Modus“ zur Anwendung kam.

Da es nach Ablauf der ersten Verlängerungsminute weiterhin torlos geblieben war, wurde jedes Team um jeweils einen Kicker reduziert. Eine weitere Minute später standen nurmehr zwei Kirchseeoner Feldspieler zwei SG-Kickern gegenüber. Selbst ein Eins gegen eins wäre in diesem Modus möglich gewesen, doch Jan Wohlleben schoss den ATSV vorher zum 1:0-Sieg. Den laut Weber hochverdienten Turniersieg fuhren die A-Junioren des TSV Zorneding mit einem 5:0-Endspielerfolg gegen den TSV Hohenbrunn ein.

Deutlich knapper fiel die Pokalentscheidung tags darauf bei den U13-Junioren aus. Raul Venter und Yahya Afzal krönten die JFG FC Salzburg mit ihren Treffern zum 2:1-Finalsieg über den TSV Zorneding schließlich zum Indoors-Champion.

Kurioserweise ließen nahezu alle Teams der U10-Junioren ihren Anhang nach der Gruppenphase besonders lang zittern. Sowohl die beiden Halbfinals als auch drei der vier Platzierungsspiele wurden erst im Siebenmeterschießen entschieden. „dadurch hatten wir eine halbe Stunde Verzögerung im Ablauf“, nahmen Werner und sein Organisationsteam dies für den maximalen Spannungsbogen auf dem Parkett aber gern in Kauf.

Die vielleicht „größte Überraschung“ der gesamten Turnierserie beobachtete Werner Weber im Feld der B-Junioren, „qualitativ ohnehin sehr gut besetzt gewesen“. Allerdings setzte der TSV Zorneding bei seinem ersten Auftritt gleich eine derartige Duftmarke (5:1 über die SpVgg Höhenkirchen), dass sich Werner im internen Tippspiel vorzeitig auf die „mit Abstand spielstärkste“ Mannschaft um Trainer Mark Grusz als Turniersieger festlegte.

Zwar zogen die Zornedinger mit ihrem 2:0-Halbfinalsieg über Kirchseeon I tatsächlich ins Endspiel ein und gingen durch Efe Bayrak auch mit 1:0 in Front. Doch Finalgegner TSV Pliening/Landsham ließ sich unter Anleitung von U17-Coach Goran Nedimovic nicht aus der Spielruhe bringen. In der 8. Minute glich Fabian Heintzl aus und Emil Rüger netzte 30 Sekunden vor der Sirene sogar zum Siegtreffer für die Plieninger ein.

„Aber das ist eben Hallenfußball“, resümierte Weber. „In zehn Minuten können sich auch vermeintlich schwächere Teams mit ein bisschen Glück, großem Kampf und guter Taktik mal gegen die stärkeren durchsetzen.“ Dem Hallenpublikum scheint’s gefallen zu haben. „Der Spaßfaktor stand aber bei allem im Vordergrund. Insgesamt hatten wir an beiden Wochenenden über 1500 Zuschauer, im Schnitt pro Turnier um die 200“, lautete Webers positive Hallenbilanz.