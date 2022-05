Ingelsbergs junge Wilde starten durch

Mit dem Luftgewehr macht ihnen niemand was vor: Ingelsbergs junge Damen-Garde mit (im Uhrzeigersinn von links unten) Ida Hörmann, Maria Glaser, Patrizia Frantz, Jacqueline Gatzemeier, Irene Gaigl und Verena Frantz. © Foto: Verein

Zum Ende der Rundenwettkämpfe (RWK) mit dem Luftgewehr 2018/2019 war klar, dass die erste Mannschaft der Ingoltschützen aus Ingelsberg um Alex und Silvia Glaser, Tom Germeier und Jacqueline Gatzemeier aus der Gauoberliga in die Gauliga absteigen würde.

Ingelsberg – Gleichzeitig schaffte die zweite Mannschaft mit Irene Gaigl, Verena und Patrizia Frantz und Ida Hörmann den Aufstieg aus der A-Klasse in die Gauliga. Das gab es in der Ingolt-Vereinshistorie noch nie.

In der darauffolgenden Saison 2019/20 schossen nun zwei Ingelsberger Luftgewehr-Mannschaften in der Gauliga. Die Erste in der Gauliga Gruppe 1 mit etwas veränderter Zusammensetzung (Alex, Silvia und Maria Glaser, Irene Gaigl) erreichte als Absteiger gleich wieder den ersten Platz. Auch die Ingelsberger Reserve um Mannschaftsführerin Jacqueline Gatzemeier mit Patrizia, Verena und Ida war in der Gruppe 2 nicht zu schlagen. Damit stiegen beide Teams in die Gauoberliga auf.

Da die RWK coronabedingt in 2020/2021 ausfielen, gab es auch in Ingelsberg viel Zeit, um neue Konstellationen auszuprobieren. Nicht einmal 80 Jahre zählt die neue junge erste Ingolt-Mannschaft zusammen. Hochmotiviert starteten Maria Glaser, Patrizia Frantz, Ida Hörmann und Jacqueline Gatzemeier im November 2021 ihren ersten Wettkampf, ausgerechnet gegen ihre eigenen Vereinskameraden Alex und Silvia Glaser sowie Irene Gaigl und – neu im Boot – Lukas Markl.

Mit großer Spannung wurden die Ergebnisse erwartet. Die erste Mannschaft musste gleich eine Niederlage einstecken. Aber, „man wächst an seinen Aufgaben“, sagten die jungen Damen. Aufgeben? Gibt es nicht! Von nun an wollten sie keine Punkte mehr abgeben. Beide Ingelsberger Formationen lieferten sich ein ständiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch Ende März diesen Jahres stand fest: Ingelsberg I liegt mit 18:2 Punkten vor Ingelsberg II (16:4). Neben dem Meistertitel freute sich die Ingolt-Erste auch über einen neuen Vereinsrekord von 1536 Ringen in einem Wettkampf.

Ob der Ringschnitt von 1523,10 für den Aufstieg in die Bezirksliga reicht, wird sich erst noch zeigen. Eventuell müssen die jungen Ingelsberger Wilden noch zu einem Vergleichsschießen antreten. Mit Ruhe und Gelassenheit werden sie aber sicherlich auch das meistern. ez