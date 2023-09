Eber machen Jagd aufs Sechs-Punkte-Triple

Defensiver Wandspieler: Nicht nur Fabian Kreissl (li., SCBV) beißt sich derzeit an Ebersbergs zweikampfstarkem Innenverteidiger Dominik Häusgen die Zähne aus. © christian riedel

Die Herrenmannschaften des TSV Ebersberg mausern sich gerade zu Derby-Experten und die Anzinger Fusionsteams fassen langsam Fuß.

Ebersberg - Aufgrund einer Leichtathletikveranstaltung am Samstag im Ebersberger Waldsportpark tritt der TSV Ebersberg an diesem Spieltag an einem ungewohnten Termin an: Am Sonntag bitten die Kreisstädter um 16.30 Uhr den SV Anzing zum Lokalderby in die Kreisstadt. Und bestreiten damit am vierten Spieltag das vierte Landkreisderby.

„Wir peilen das dritte Sechs-Punkte-Wochenende in Folge an“, lässt Abteilungsleiter Christian Kebinger von sich hören. Und freut sich dabei immer noch über den Coup vom vergangenen Spieltag: „Endlich wieder ein Sieg gegen Baldham.“ Erstmals seit sechs Jahren fügte der TSV Eberberg dem Erzrivalen wieder eine Niederlage zu. Nachdem auch die Reserve in Vaterstetten siegreich blieb und auch das Wochenende davor zwei Siege einbrachte, soll nun der dritte perfekte Spieltag in Reihe folgen.

Legen die Eber den dritten Derbysieg in Serie nach?

„Anzing ist schwer einzuschätzen nach der Fusion. Ich glaube aber, dass sie eine gute Rollen spielen werden“, sieht Kebinger den Nachbarverein auf Augenhöhe. Bei Ebersberg seien auf alle Fälle alle Mann an Bord und die Stimmung gut. Nach der Siegeswelle auch nicht ganz ungewöhnlich. „Es wird auf alle Fälle interessant. Ich hoffe auf viele Zuseher.“

Auch der SV Anzing durfte sich zuletzt mit den Siegen über Helios und Ottobrunn über zwei Dreier in Folge freuen. Nach der Auftaktniederlage gegen Waldtrudering etwas unerwartet, trotzdem gern genommen. Mit Benno Stadler kehrte auch ein benötigter Defensivanker in die Startelf zurück, die verschiedenen Akteure aus den beiden Vereinen Anzing und Parsdorf scheinen nun zusammen zu wachsen. arl