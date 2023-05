„Jeder sollte einen Kampfsport lernen“

Von: Helena Grillenberger

Fünf bis sechs Mal die Woche powert er sich beim Grappling oder BJJ aus: Paul Ampletzer aus Markt Schwaben mit seinem Trainer Manuel Unverricht vom MMA Erding. © Privat

Polizei-Forensiker Paul Ampletzer (31) aus Markt Schwaben übt sich im Judo, Grappling und Brazilian Jiu Jitsu.

Markt Schwaben – Judo, Gappling, Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) und, und, und. Wenn Paul Ampletzer heute einem Sport den Vorzug geben müsste – er könnte es nicht. „Mir ist vor allem das Persönliche wichtig“, erklärt der 31-Jährige. „Dass du die Leute kennst, jemand da ist, der fragt, wieso man gestern nicht im Training war – das, was man im Fitnessstudio eben nicht hat.“

Angefangen hat der ehemalige Aßlinger mit sechs Jahren mit Judo bei den Naturfreunden. Mit etwa 14 machte er dann seinen Trainerassistenten, „bevor ich alles übergeben habe und mit 18 in Ruhestand gegangen bin“, erinnert er sich lachend. Mangelnde Zeit war wie so oft das Problem.

Mit 25 zog es ihn dann aber zurück zum Kampfsport: Krav Maga, wieder ein bisschen Judo – mittlerweile aber beim TSV Grafing –, „und BJJ fand ich immer schon cool, das hab ich mir dann mal angeschaut.“ Einer Verletzung folgte ein längerer Ausfall – vor zwei Jahren zog der 31-Jährige nach Markt Schwaben und fand vor einem Jahr in Erding mit dem MMA Erding ein Studio, in dem er sich so wohl fühlte, dass er mit dem Kämpfen wieder anfangen wollte. Dort probierte er auch Grappling aus – also einen Griffkampf, bei dem dem Gegner so wenig Grifffläche durch Kleidung wie möglich geboten wird.

Auf fünf bis sechs Tage Training pro Woche bringt Ampletzer es mittlerweile. Seinen Morgen beginnt der 31-Jährige mit Krafttraining. Er arbeitet bei der Polizei in der digitalen Forensik, kann dort den Kraftraum nutzen. Abends geht es dann ins Training – ca. eine Stunde dauert das offizielle Üben, davor oder danach können die Teilnehmer aber auch miteinander trainieren. Das könnten dann durchaus noch mal zwei Stunden werden, erzählt der Markt Schwabener.

Kampfsport braucht der Forensiker bei der Polizei als Ausgleichsventil

„Für den Rücken ist Kampfsport natürlich Mord“, sagt er weiter. „Aber den ganzen Tag sitzen ist halt auch nix.“ Er brauche den Sport als Ausgleich, zum Auspowern, „und einfach, dass man rauskommt“.

Fast ein halbes Jahr lang war der 31-Jährige mit Corona flachgelegen, fing dann im August vergangenen Jahres „mit schwerer Lunge“ wieder mit dem Sport – und zum ersten Mal mit Grappling – an. „Ich hab mich durchgebissen“, sagt er. Und das mit Erfolg: Im Februar war er bei den Submission Wrestling World Championships der ADCC dabei, quasi dem Olympia des Grappling, und holte direkt Silber bei den Anfängern. „Obwohl ich mit meinen 1,83 Metern der Kleinste in meiner Gruppe war“, sagt er lachend. Bei den Grappling Industries wurde es gar Gold für Ampletzer.

Illusionen gibt er sich dennoch nicht hin: „Ich werd’ nix mehr“, sagt der Silbermedaillengewinner trocken. „Da gibt’s in meiner Altersklasse die, die mit sechs Jahren angefangen und das durchgezogen haben“, erklärt er. „Und dann komme ich kleiner Weißgurt an – keine Chance.“ Man müsse realistisch sein, zeigt er sich überzeugt. Sein Ziel sei es gewesen, von 114 Kilogramm, die er noch letztes Jahr gewogen habe, auf 90 runterzukommen, wieder fitter und aktiv zu werden – „und das habe ich geschafft“. Spaß solle es in erster Linie mehr machen.

Wie er sich dann seinen Erfolg erkläre? Die meisten seien zum ersten Mal bei so einem Wettkampf gewesen, erklärt er bescheiden. Er habe einfach den Vorteil gehabt, bereits als Kind im Judo Wettkämpfe gemacht zu haben und zu wissen, wie er mit dem Adrenalinstoß umgehen müsse. „Du weißt zwar, du kannst das und da, aber du hast keine Ahnung, was dein Gegner kann.“ Viele seien erst mal überfordert, sagt Ampletzer.

Im Endeffekt sei die Situation auf der Matte im Wettkampf nichts anderes, als wenn man auf der Straße angegriffen würde, führt er weiter aus. „Du kennst den Gegner nicht, du weißt nicht, was er kann, sondern du weißt nur: Ich sollte jetzt besser nicht verlieren.“ Im Krav-Maga-Training habe er solche Angriffssituationen gezielt trainieren können. Auch das habe ihm bei der Silbermedaille gewonnen.

Weißer Gurt im Grappling, noch Grün im Judo und BJJ-Lila im Visier

Trotz aller Bescheidenheit und allem Realismus: Ein paar Ziele hat sich der 31-Jährige dann doch für seine sportliche Zukunft gesteckt. „Den Lila-Gurt beim BJJ, weil lila meine Lieblingsfarbe ist“, sagt er und lacht. „Nein.“ Die Zeit, die man für die einzelnen Gurte brauche, seien beim BJJ wesentlich länger, als beim Judo, weil es nicht auf bestimmte Techniken und eine Prüfung ankomme – sondern allein auf die Einschätzung des Trainers. „Der muss der Meinung sein, dass du weit genug bist und dass du dir den nächsten Gurt verdient hast.“ Die Zeit wolle er sich auch nehmen, betont Ampletzer. „Aber ich hätte im BJJ schon gerne irgendwann mal einen ansprechenden Gurt. Also lila plus.“

Auch im Judo möchte er sich noch weiterentwickeln. Momentan hat er dort den grünen Gurt. „Ich hab’s zwar auch nur stiefmütterlich gemacht, die letzten Jahre, aber für zwölf Jahre Judo ist Grün halt nichts“, zieht der 31-Jährige als Fazit. Dass er sich doch noch den braunen oder schwarzen Gurt verdienen könnte, sei im Judo sein Ziel, „ich hätte ihn einfach gerne“, ist seine Begründung.

Aus welchem Sport er am meisten über sich und fürs Leben gelernt habe, kann er nicht sagen. Die Liebe zum jeweiligen Sport sei bei ihm vereinsabhängig. Was ihm aber wichtig ist, sagt er: „Du lernst halt beim Judo, du gehst jetzt nicht auf den Pausenhof und zeigst allen, wie toll du irgendwelche Leute auf Beton werfen kannst, die nie gelernt haben, wie man richtig fällt.“ Man bekomme Grenzen aufgezeigt, so Ampletzer, und das sei eine wichtige Lektion für jeden: „Darum bin ich auch der Meinung, jeder sollte einen Kampfsport lernen, wenn er die Möglichkeit dazu hat.“

Darüber, dass er sich beim Kämpfen mal ernsthaft verletzen könnte, macht er sich keine Sorgen. Eine kaputte Schulter, zwei lädierte Kapseln, zählt er auf. „Aber ansonsten geht’s mir gut und das nach so vielen Jahren Kampfsport!“ Mit Verstand an die Sache herangehen, laute die Devise. Und immer im Hinterkopf behalten, dass es sich im Training nicht um einen Gegner, sondern um einen Partner handle: „In Aßling im Judo haben sie mal zu uns gesagt: Das ist dein Partner und wenn du den kaputt machst, kannst du nicht mehr trainieren“, erinnert sich Ampletzer. „Der Satz ist hängengeblieben.“