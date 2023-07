SG Aßling/Grafing: Jöbstl sorgt für Jubelsturm und U17-Klassenerhalt

Von: Julian Betzl

Eine der Schlüsselfiguren für den erfolgreichen Klassenerhalt von Aßlings B-Juniorinnen war Lena Jöbstl (rechts), die im Rückspiel gegen den BCF Wolfratshausen mit einem Doppelpack glänzte. © stefan rossmann

B-Juniorinnen der SG Aßling/Grafing sichern sich durch 3:0-Heimerfolg eine weitere Saison in der Fußball-Bezirksoberliga.

Aßling – Den erfrischenden Eimer Wasser, der Michael Kurzmeier mit dem Schlusspfiff von seinen jubelnden Spielerinnen übergestülpt wurde, hatte der Fußballtrainer fast schon sehnsüchtig erwartet. Nicht nur wegen der drückenden Hitze, die sich am späten Freitagabend auf dem Aßlinger Büchsenberg angestaut hatte. „Spätestens für nächstes Jahr haben sie mir aber schon eine Bierdusche angekündigt“, war dem lachenden Kurzmeier die noch altersgerechtere Feier-Variante nach dem für die B-Juniorinnen der SG Aßling/Grafing erfolgreichen Saisonfinale, durchaus recht.

Als eines der letzten Fußballteams überhaupt im Landkreis mussten die Grafinger und Aßlingerinnen noch eine kleine Extrarunde in der Spielzeit 2022/23 einlegen und gegen den punktgleichen BCF Wolfratshausen in zwei Entscheidungsmatches den Absteiger aus der Bezirksoberliga ermitteln. Wie viel nach dem 3:1-Hinspielsieg seiner Schützlinge eine Woche später gerade nervlich auf dem Spiel stand, registrierte der SG-Coach bereits bei der Vorbesprechung in der Kabine.

„Ich habe es fast nicht glauben können, wie nervös die Mädels waren.“ So habe ihm Eva Menzel, die beim TSV Grafing auch Handball spielt, frei heraus gestanden, dass sie selbst vor den jüngsten Relegationsspielen zur Landesliga nicht derart aufgeregt gewesen sei.

Jöbstls zweiter Streich sorgt für BCF-Resignation

Auf den Tribünenplätzen wurden die Gastgeberinnen von ihren Klassenkameraden am Grafinger Gymnasium, dem Aßlinger Frauenteam und Teilen des Herrenteams lautstark nach vorne gepeitscht. „Eine tolle Stimmung, die haben richtig gefeiert“, freute sich Kurzmeier über die etwa 80 Besucher des Entscheidungsspiels, das früh in die aus SG-Sicht richtige Richtung einbog.

Am Ende einer schönen Kombination sorgte Lena Jöbstl, die schon im Hinspiel für die SG erfolgreich gewesen war, für den beruhigenden Führungstreffer (11.). „Man hat gemerkt, dass die Mädels dadurch selbstsicherer geworden sind“, lobte Kurzmeier besonders die gut gestaffelte Abwehrarbeit. In einem fortan recht augeglichenen Spiel kam der BCF zu keiner nennenswerten Strafraumaktion, bis abermals Lena Jöbstl nach schnellem Vertikalspiel die 2:0-Vorentscheidung markierte (66.).

„Danach hat man bei Wolfratshausen schon die Resignation gemerkt“, so Kurzmeier. Verena Failer läutete mit ihrem 3:0 in der Nachspielzeit schließlich den wortwörtlichen Feierabend ein. Die B-Juniorinnen der SG Aßling/Grafing können sich also auf ein weiteres Jahr in der Bezirkosberliga freuen.