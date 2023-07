Judo Grafing: Männer festigen Bayernliga-Tabellenführung

Machtdemonstration: Jakob Kitzberger (in Weiß) gelingt es, im Rückkampf-Krimi gegen Sebastian Dappert mit der letzten Aktion das Duell zu drehen und den Vorsprung für die KG Aibling/Grafing auszubauen. Foto: (paul ampletzer) © (paul ampletzer)

Die Judoka der Kampfgemeinschaft Aibling/Grafing konnten am fünften Kampftag der Bayernliga einen souveränen 14:6-Heimsieg gegen die SG Eltmann einfahren und ihren Platz als Tabellenführer festigen.

Grafing – Den Auftakt in der Grafinger Jahnhalle machte die Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm, in der sich Eduard von Briesen seinem Gegenüber nach einem Schulterwurf geschlagen geben musste.

Jakob Kitzberger siegte derweil souverän im Bodenkampf mit einem Haltegriff und punktete zum Ausgleich. In der nächsthöheren Gewichtsklasse hatte Valentin Larasser mit David Riedl einen erfahrenen Bundesligakämpfer vor sich und geriet schon nach kurzer Zeit durch einen Fußfeger in Rückstand. Trotz starker Ansätze und einer vielversprechenden Bodensituation gelang es Larasser nicht, diesen aufzuholen und er musste sich kurz vor Ablauf der Kampfzeit nach einer starken Hüfttechnik geschlagen geben.

Der nächste Punkt ging hingegen wieder an die Kampfgemeinschaft, weil sich Philipp Ampletzer im Stand-Boden-Übergang konsequent zeigte und seinen Gegner festhalten konnte. Im Schwergewicht machten die beiden Aiblinger Daniel Messelberger und Robert Buendowski mit ihren Gegnern kurzen Prozess. Messelberger konterte bereits den ersten Ansatz seines Gegners spektakulär mit Ura-Nage und Buendowski holte sein Gegenüber mit einem sehenswerten Harai-Goshi von den Füßen.

Eine Gewichtsklasse höher als gewöhnlich abgewogen musste sich Ian Störmer in der Kategorie bis 73 kg seinem Gegner im Bodenkampf geschlagen geben, bevor Kevin Miller mit einem Schulterwurf wieder einen Punkt für die Kampfgemeinschaft erkämpfte. Im Leichtgewicht gab danach Leo Quendt sein Herrendebüt für die Gastgeber, konnte sich jedoch nicht mit einem Sieg belohnen.

Den letzten Punkt zur 6:4-Pausenführung holte Lukas Bauer via Freilos für die KG, da Eltmann keine zwei Kämpfer in dieser Gewichtsklasse stellen konnte. Diese Führung konnte Eduard von Briesen souverän mit einer Kontertechnik ausbauen, bevor sich Jakob Kitzberger mit seinem Gegenüber einen wahren Krimi lieferte. Erst kurz vor Ende der Kampfzeit gelang es ihm, einen Rückstand aufzuholen und mit der darauffolgenden Aktion den Deckel draufzumachen. Den nächsten Punkt sicherte Valentin Larasser mit einer großen Außensichel.

Gegen den Eltmanner Bundesligaathleten Riedl war seitens der Kampfgemeinschaft auch Philipp Ampletzer machtlos. Im Schwergewicht zeigte Daniel Messelberger wieder seine Routine und gewann nach seinem ersten Ansatz mit einer Haltetechnik. Robert Buendowski konnte seinen Kampf ebenfalls dominieren und mit Punkt Nummer elf vorzeitig den Gesamtsieg für die KG klarmachen.

Auch in der Gewichtsklasse unter 73 kg gingen die Punkte nach Grafing, nachdem Ian Störmers Gegner disqualifiziert wurde und Kevin Miller seine Führung bis Ende der Kampfzeit verteidigte. Im Leichtgewicht siegte Leon Quendt mittels Freilos, bevor sich Lukas Bauer durch eine Kontertechnik geschlagen geben musste. Der nächste Heimkampf gegen denn DJK Aschaffenburg findet am 15. Juli (16 Uhr) in der Wirtschaftsschulhalle Bad Aibling statt, der Eintritt ist frei. ez