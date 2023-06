Jugendfußball: SG Moosach löst Finalticket im Landkreispokal

Teilen

Die Spielgemeinschaft steht im Finale des Landkreispokals (hi., v.l.) Emil Ahrens, Leon Harbig, Döni Riedl, Moritz Janker, Bene Günder, Jackl Weß, Theo Wilken, Paul Seufert sowie (vo., v.l.) Flori Haas, Maxim Maier, Bene Forster, Mateo Blazina, und Matthi Huber. Foto: Verein © Verein

Die D-Juniorenfußballer der SG Moosach/Glonn/Bruck/Oberpframmern haben es geschafft: Durch einen 2:1 (0:0)-Sieg gegen die Spvgg Markt Schwabener Au haben sie sich für das Finale des Landkreispokals qualifiziert.

Moosach – Die faire Partie unter der Leitung des sehr guten Schiedsrichters Ralph Kurreck (SV Helios Daglfing) fand in Moosach vor 60 Zuschauern statt. In einem guten, umkämpften Halbfinale hatte die große Spielgemeinschaft in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit die besseren Chancen. So scheiterte unter anderem Moritz Janker am Pfosten, auch die Schwabener Kicker hatten eine top Gelegenheit, die jedoch Keeper Emil Ahrens aus dem Winkel fischte.

In Halbzeit zwei folgte nach guten, aber vergebenen Chancen in der 47. Minute die 1:0-Führung der Gastgeber durch Bene Forster, der per Kopfball nach einem Eckstoß von Matthi Huber traf. In Minute 55 wiederum nach einem Eckball gelang Jakob Weiß nach einem Abstauber die Entscheidung zum 2:0. In der Nachspielzeit erzielten die Markt Schwabener das 1:2, mehr gelang ihnen aber nicht mehr.

Am Finaltag in Vaterstetten trifft die SG Moosach nun am 8. Juli auf den SC Baldham Vaterstetten. ez/ola

SG M/G/B/O: Emil Ahrens, Florian Haas, Paul Seufert, Leon Harbig, Jakob Weiß, Mateo Blazina, Maxim Maier, Matthias Huber, Moritz Janker, Benedikt Günder, Anton Riedl, Theo Wilken, Benedikt Forster.