Tennis-Nachwuchsserie: Junge Pokalabräumer und Netzwerker

Die Besten im Midcourt (v.l.): Emma Kaiser (4.), Jakob Bader (2./beide TC Zorneding), Mats Spindler (3./TC Topspin) und Sieger Rian Preuss (ATSV Kirchseeon). Christian Endhart (Vertreter des Sponsors, 2.v.l.) gratulierte. © verein

Siegertrophäen der Kleinfeld- und Midcourt-Serie gehen an den Tennisnachwuchs vom ATSV Kirchseeon und TC Topspin.

Zorneding – Die jüngsten Tennis-Asse des Landkreises haben auf der Anlage des TC Zorneding die Champions in ihren Altersklassen gesucht. Nach vorausgegangenen Veranstaltungen in Grafing und Pliening wurde es beim Abschlussturnier der dreiteiligen Serie nun spannend für die Landkreisbesten der Jahrgänge U9 (Kleinfeld) und U10 (Midcourt).

Insgesamt schlugen 20 Kinder auf, um am Ende in einer Gesamtabrechnung aus allen drei Turnieren als Sieger hervorzugehen. „Trotzdem stand aber der Spaß im Vordergrund. Uns war wichtig, dass die Kids eine entspannte Atmosphäre erleben“, berichtete Petra Pauli vom TC Zorneding, die sich gemeinsam mit Bernhard Ganahl vom TC Topspin um die Turnierleitung der Serie kümmerte. „Und es hat gut geklappt. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der die Kinder vereinsübergreifend Kontakte knüpfen konnten“, ergänzte Pauli.

Zunächst trafen die teilnehmenden Mädchen und Jungen in ihren jeweiligen Altersklassen in Gruppenspielen aufeinander, ehe es anschließend in der K.o.-Runde ans Eingemachte ging. „Wir wollten sicherstellen, dass die Kids so viele Matches wie möglich haben. Gespielt wurde auf Zeit“, so Pauli über den Modus.

Player Party für zukünftige Tennis-Asse aus dem Landkreis

Auf dem Kleinfeld (U9) dominierte erneut Patrick Sauter vom TC Topspin. Nach seinen Turniergewinnen in Grafing und Pliening sicherte sich Sauter auch bei den finalen Titelkämpfen in Zorneding den Platz in der Mitte des Podiums und verwies Lean Buschner, Mariia Borovnyk (beide TF Markt Schwaben) und Vereinskollege Maximilian Zwölfer im Endklassement auf die Ränge zwei bis vier.

In der Kategorie Midcourt (U10) waren Rian Preuss (ATSV Kirchseeon) und Jakob Bader (TC Zorneding) mit dem Selbstvertrauen aus jeweils einem Turniergewinn in die Entscheidungsfindung in Zorneding gegangen. Dort hatte Preuss nun die Nase vorne. Der Kirchseeoner Nachwuchsspieler gab keinen Ball verloren und durfte sich am Ende über den Siegerpokal freuen. Lokalmatador Bader (TC Zorneding), Mats Spindler (TC Topspin) und Emma Kaiser (TC Zorneding) belegten in der Gesamtabrechnung die Folgeplätze zwei bis vier.

Die Wiederaufnahme der Turnierserie, die 2012 ins Leben gerufen worden war und zuletzt pausiert hatte, war aus Sicht der Organisatoren ein voller Erfolg. „Wir waren sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl. Wir hoffen, dass es sich herumspricht und nächstes Jahr dann womöglich noch mehr Kids dabei sind“, zog Pauli ein positives Fazit und bedankte sich bei der Raiffeisen-Volksbank Ebersberg, die die Turnierserie als Hauptsponsor unterstützte. „So war es möglich, T-Shirts und Pokale zu überreichen. Außerdem gab es ein gemeinsames Abschlussessen.“ Eine kleine Players Party mit viel guter Laune rundete die Turnierserie für die Tennistalente ab.

Im September steigt schon das nächste Tennisturnier im Landkreis. Bei den Ebersberg Open werden die Landkreismeister der Erwachsenen und in den Altersklassen U18 und U14 gesucht. Hier ist auch ein erneutes Aufeinandertreffen der Midcourt-Kids angedacht.