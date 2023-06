ATSV Kirchseeon: „Kaltstart“ für Triathlon-Team mit Luft nach oben

Von: Julian Betzl

Flott unterwegs waren die ATSVler (v.l.) Florian Herold, Simon Müller und Simon Piwowarsky auf der Laufstrecke. © ATSV KIRCHSEEON

Neu gegründetes Triathlon-Team des ATSV Kirchseeon legt in der Landesliga mit Rang fünf los.

Oberschleißheim – Mit dem ein oder anderen Stolperstein hatte das neugegründete Triathlonteam des ATSV Kirchseeon (wir berichteten) bei der Wettkampfpremiere schon gerechnet. Dass jedoch gleich der erste Wechsel im Auftaktrennen der Landesliga Süd an der traditionsreichen Regattastrecke in Oberschleißheim „wirklich desaströs“ ausfiel, hatte sich ATSV-Teamsprecher Florian Herold anders vorgestellt.

Aufgeteilt war das erste von insgesamt vier Rennen in dieser Landesligasaison in zwei Sprintwettkämpfe: Swim-Run und Bike-Run. Los ging‘s also für die Debütanten mit 400 m Kraulen. Das gerade mal 14 Grad frische Wasser habe dem Kirchseeoner Quartett um Herold, Simon Müller, Simon Piwowarsky und Kilian Möchel aber noch „sehr zu schaffen gemacht“, wie Herold konstatierte.

Somit habe man sich auf der Laufstrecke (2,5 km) nur noch „weit unter unseren Möglichkeiten ins Ziel retten können“. Das Kirchseeoner Zwischenergebnis mit Platz sechs von 18 teilnehmenden Teams, bei etwa 50 Sekunden Rückstand auf die Spitze entsprach nicht dem, was sich das Quartett bei seinen Aufstiegsambitionen erhofft hatten.

Aber: „Der zweite Teil verlief dann deutlich besser“, freute sich Herold nach der Pause. Auf der Radstrecke (20 km) legte der ATSV die schnellste Zwischenzeit vor und rückten zwischenzeitlich nur wenige Sekunden an die Podestplätze heran. „In der Wechselzone mussten wir aufgrund eines verkorksten Wechsels dann wieder einen Platz einbüßen“, ärgerte sich Herold letztlich, dass der „solide“ abschließende Lauf dann nurmehr für eine Spitzenposition reichte.

Am Ende stand für das ATSV-Team ein mit Blick auf die Neugründung starker fünfter Platz und die Gewissheit, dass es mit einem durchschnittlichen ersten Teil wohl auch für weiter vorne gereicht hätte. „Jetzt heißt es: voller Fokus auf die olympische Distanz!“, freut sich Herold auf das zweite Rennen (Kurzdistanz mit Windschattenverbot) am Sonntag, 25. Juni, in Bad Tölz.