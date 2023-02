Kampfabend der K.o.-Kontrahenten: Grafing schlägt Landsberg mit 5:3 Toren

Teilen

Riskierte Kopf und Schultergelenk: EHC-Goalie Dominik Gräubig (re.) konnte diesen Schuss von Mika Reuter (Nr. 28) parieren. Alleine im ersten Drittel feuerte Landsberg die Hartgummischeibe 22 Mal aufs Grafinger Gehäuse ab. © sro

Trotz reichlich Strafzeiten besiegt der EHC Klostersee in der Eishockey Oberliga Süd die HC Landsberg Riverkings verdient mit 5:3 Toren.

Grafing – Das Keller-Derby der Oberliga Süd am Sonntagabend in der Wildbräu-Arena ging an den EHC Klostersee. Die Grafinger besiegten die Landsberg Riverkings nach einer im ersten Drittel strafzeitreichen Partie am Ende verdient mit 5:3. Nach flottem Beginn mit Vorteilen für die Rot-Weißen, der verpassten Führung durch den über das Zuspiel direkt vor dem Gästekasten überraschten Florian Gaschke und dem verdienten 1:0 durch Jordan Stallard (8.), gab‘s schnell einen Vorgeschmack auf die in drei Wochen anstehende Playdown-Serie, in der sich die beiden Kontrahenten um den Klassenerhalt gegenüberstehen werden.

Fast eine Dreiviertelstunde dauerten die ersten 20 Netto-Minuten aufgrund der vielen Unterbrechungen und Zweikämpfe im wörtlichen Sinne. Mehrmals flogen die Fäuste, mit nicht immer nachvollziehbaren Entscheidungen der Referees. Völlig den Überblick verloren hatten die beiden Hauptschiedsrichter gut zwei Minuten vor der Drittelpause. Da wurde Gästeverteidiger Riley Stadel, der davor beim zweiten Treffer der EHCler das kanadische Laufduell gegen Lynnden Pastachak verloren hatte (13.), zurecht für einen Bandencheck bestraft. Nach einem anschließenden Handgemenge gingen die Grafinger mit einer doppelten Unterzahl aus der Situation, in der Landsberg nach schon zwei Powerplay-Einschüssen davor auf 2:3 stellte (20.).

„Da waren einige Dinge nicht nachvollziehbar. Trotzdem müssen wir versuchen, von der Strafbank wegzubleiben“, erklärte Trainer Dominik Quinlan im Kabinengang, nachdem er davor mächtig Dampf abgelassen und eine Bankstrafe verursacht hatte. Den Part von Kapitän Raphael Kaefer, der in der unübersichtlich-umstrittenen Situation gegen Ende des ersten Abschnitts vom Eis gestellt wurde, übernahm Allrounder Felix Kaller.

Beiderseits merklich zurückhaltend und zerfahren ging es im Mitteldrittel weiter. Zwei Mal Simon Roeder und dazu Gaschke verpassten den Ausgleich in jeweils aussichtsreicher Position (24./27.). Das 3:3 ging schließlich aufs Konto von Johannes Kroner, der in Überzahl vor HCL-Keeper Michael Güßbacher abfälschte (32.).

Gegenüber im EHC-Kasten verbrachte Dominik Gräubig, davor durch viel Unterzahl noch gut beschäftigt, eine ruhige Zeit. Mit Ausnahme der gefährlichen Sololäufe des schnellen Walker Sommer, lagen die klaren Chancen im Schlussabschnitt auf Seiten Klostersees. Marinus Kritzenberger nutzte eine davon in der 51. Minute zum vorentscheidenden 4:3, bevor Vili Vesalainen Sekunden vor der Sirene ins bereits verlassene Gästegehäuse den Endstand markierte. ele

#Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.