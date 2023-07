Keine Gegenkandidaten für Führungsämter beim EHC Klostersee

Sie lenken in den kommenden zwei Jahren die Geschicke des EHC Klostersee: (hinten, von links) Thomas Huber jun. (Schriftführer), Martin Sauter (Eishockey-Nachwuchsleiter), Engelbert Remiger (3. Vorstand), Max Kreitmaier (Sportwart); (vorne, von links) Ferdinand Bacher (2. Vorstand), Constanze Mentz (Eiskunstlauf), Präsident Sascha Kaefer, Renate Ulrich (Eisschnelllauf/Shorttrack) und Marinus Schunda (Schatzmeister). © Artist S.ROSSMANN

Die Jahreshauptversammlung des EHC Klostersee warf in Grafing ihre Schatten an den Stammtischen, beim Einkaufen, auf Veranstaltungen und anderswo voraus. Unterschiedliche Kandidatennamen wurden ins Spiel gebracht und Präsident Sascha Kaefer Amtsmüdigkeit nachgesagt. Ein Gegenkandidat trat bei Kaefers Wiederwahl am Mittwochabend letztlich aber nicht in Erscheinung.

Grafing - An der Gerüchteküche führte in den letzten Wochen kein Weg vorbei, wenn es um den EHC Klostersee ging. Bevor der Klubboss das Mitgliedertreffen am Mittwochabend eröffnete, erklärte er dazu auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung: „Ich hänge nicht an diesem Posten. Wenn einer kommt, der das gerne und auch gut macht, dann bitte!“ Einfach hinwerfen sei für ihn aber kein Thema, außerdem fühle er in der Familientradition – Opa Boris und Papa Alexander Kaefer waren „Mitgründer“ und hatten Führungsämter inne – auch eine gewisse Verpflichtung.

So kurz und knackig wie Kaefers klares Statement wurde später am Abend, nach der von Kassenprüfer Martin Rothmoser (zusammen mit Niko Senger) vorgeschlagenen Entlastung der bisherigen Führung (die einstimmig erfolgte), auch die Vorstandswahl durchgezogen. Lothar Mahling fungierte wie schon öfter in der Vergangenheit als Wahlleiter und hatte seinen Job in nur etwas mehr als zehn Minuten erledigt.

Der frühere Medienberater, langjährige Vereinsfunktionär und EHC-Edelfan nahm sich am Mikrophon sogar noch Zeit, um Formulierungen in der Satzung für antiquiert zu erklären und die dankenswerten Zuschüsse von Stadt und Landkreis zu kommentieren: „Die Arbeit, die hier regelmäßig von gut 80 Ehrenamtlichen eingebracht wird, ist eigentlich unbezahlbar und eine soziale Großtat an der Gesellschaft. Die öffentliche Hand ist sich dessen bei ihren Beschlüssen bewusst, was hier geleistet wird.“

Trotz aller Gerüchte im Vorfeld gab‘s bei der Bestätigung jeder Menge Vorstände und Spartenleiter sowie der Berufung zweier Neulinge in die Klubführung keine Einwände und auch keine Gegenkandidaten. Nicht mehr zur Wahl stellten sich Schatzmeister Michael Schunda und Schriftführerin Sylvia Hofmann, die auch das EHC-Büro an Marek Dobis übergeben hat und von Kaefer („Unsere gute Seele, die immer da war und es mit mir und anderen oft nicht leicht hatte“) mit einem Riesendankeschön und Blumen verabschiedet wurde.

Im Sinne einer Verjüngung an der Vereinsspitze werden Marinus Schunda (O-Ton Dominik Quinlan: „Das erste spielende Vorstandsmitglied“) als neuer Schatzmeister und Thomas Huber Junior als Schriftführer, beides Anfang-Zwanziger und Studenten, nach einer sozusagen lautlosen Stabübergabe für „frischen Wind“ sorgen.

Bestätigt wurden die Vorstände Ferdinand Bacher (2.) und Engelbert Remiger (3.) sowie an der EHC-Spitze eben Sascha Kaefer, der bei seinem Wahldurchgang die eine einzige Gegenstimme des Abends kassierte. Sportwart bleibt Max Kreitmaier, den Eishockeynachwuchs leitet weiterhin Martin Sauter an. Die Spartenleiterinnen beim Eisschnelllauf/Shorttrack und Eiskunstlauf heißen wie bisher Renate Ulrich und Constanze Mentz. ele