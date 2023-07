Crossminton-WM: Keine Zeit für Freudentränen

Von: Julian Betzl

Teilen

Weltmeister-Strahlen: Vivien Klee (li.) und Paul Holleis präsentieren Crossminton-Gold. © privat

Vivien Klee und Paul Holleis von den TSV Poing Speedfires gewinnen in Tschechien den Crossminton-Weltmeistertitel im Ü40-Mixed-Doppel.

Brünn/Poing – Nur wenigen Sportlern ist auf höchstem Niveau ein solch unbeschreibliches Déjà-vu vergönnt, wie es Vivien Klee bei den Crossminton-Weltmeisterschaften erleben durfte. „Beim Matchball hat es sich genauso angefühlt wie letztes Jahr“, erzählt die 46-jährige Poingerin. Nach ihrem WM-Sieg 2022 in Zagreb im Ü40-Einzel bekam Vivien Klee nun im tschechischen Brünn ihre zweite WM-Goldmedaille umgehängt – und konnte die Freude darüber diesmal sogar verdoppeln.

Schließlich jubelte Klee gemeinsam mit ihrem Mixed-Partner Paul Holleis (44) vom obersten Stockerlplatz. Mit vier Siegen krönte sich das Duo der TSV Poing Speedfires nach einem Herzschlagfinale auf dem Central Court in der brechend vollen Sprint Arena zum besten Ü40-Mixed-Doppel der Welt. „Mit Paul spiele ich schon so viele Jahre erfolgreich zusammen. Als amtierende Deutsche Mixed-Vizemeister ist der WM-Titel jetzt eine tolle Konsequenz.“

Das Poinger WM-Märchen startete mit einer großen Eröffnungszeremonie, die die gut 500 Sportlerinnen und Sportler aus 19 Nationen in der zweitgrößten Stadt Tschechiens willkommen hieß. Mit 80 Teilnehmern war der Deutsche Verband (DCV) zahlenmäßig gut vertreten und trat auch optisch erstmals mit einheitlichen Trainingsanzügen auf. Dass es sich trotz der sehr professionell ausgerichteten Weltmeisterschaft mit Shuttleservice und drei Spielstätten immer noch um einen Nischensport der Randsportarten handelt, kann Vivien Klee am Beispiel der japanischen Delegation illustrieren.

„Crossminton wird von den Asiaten, gerade von Japan immer mehr dominiert. Japan war mit über hundert Sportlern am Start.“ Dort konzentriere sich sportlich viel auf den Großraum von Tokio, übers Land verstreut gebe es aber auch viele Vereine, Trainingsmöglichkeiten und Turniere. Und dennoch sei man selbst in der aufstrebenden Crossminton-Hochburg „noch weit entfernt von einer Profiliga“.

Der schnelle Rückschlagsport mit weltweit etwa 6000 Verbandsmitgliedern zählt in Klees Augen „in Polen, Tschechien oder Kroatien inzwischen zum Volkssport, die sind da einen ordentlichen Schritt weiter“; Crossminton müsse sich aktuell aber auch dort großer Trendsport-Konkurrenz, vor allem dem Padel-Tennis, erwehren. Entsprechend weit sei man noch vom Traum entfernt, Crossminton ins Olympia-Programm zu bekommen, sagt Klee. „Auch bei dieser WM gab es leider kein Preisgeld, Unterkunft und Anreise haben wir ebenso selbst finanziert.“ Gelohnt hat es sich jedoch (wiederholt) allemal.

Als amtierende Deutsche Mixed-Vizemeister ist der WM-Titel jetzt eine tolle Konsequenz.

In der ersten Runde wurde es für das Poinger Duo gegen zwei polnische Spieler nach einem souveränen ersten Satz (16:9) im zweiten Durchgang hinten raus nochmals spannend (18:16). Auch im anschließenden Viertelfinale gegen ein Mixed aus Ungarn „haben wir uns schwergetan“, meinte Vivien Klee zum spannenden Drei-Satz-Erfolg (16:8, 14:16, 16:13).

Dafür geriet das Halbfinale zu einer überraschend „klaren“ Angelegenheit. Das französische Plubel-Paar Laurent ud Nadège bekam gegen die Poinger kein Bein auf den Boden. Mit zwei überzeugenden 16:5-Satzerfolgen lösten Holleis/Klee das Finalticket.

Mit der Sicherheit eines Medaillenerfolgs fiel es den Landkreisvertretern leichter, im Verlauf des Endspiels ihre bis dahin erfolgreiche Spielstrategie zu verändern, um sich damit auf die Qualitäten ihrer topgesetzten polnischen Gegenüber anzupassen. „Das war eine sehr schweißtreibende Angelegenheit, weil der über zwei Meter große Mann das gesamte Feld abgedeckt und gefühlt jeden Ball zurückgespielt hat“, kamen Klee/Holleis bei außergewöhnlich, teils minutenlangen Rallyes auch an physische Grenzen.

Die Poinger Problemlösung: „Wir haben versucht, in den Ballwechseln länger zu werden und dann den richtigen Moment abzupassen, um mit viel Druck den Punkt zu ziehen.“ Ging dieses Rezept Ende des ersten Durchgangs (16:9) noch klar auf, so bedurfte es im zweiten Satz schon dem „immensen Push“ von den Tribünenrängen. „Ganz viele Deutsche haben uns angefeuert, das war eine tolle Sache“, konnten Klee/Holleis letzte Kräfte mobilisieren und sich in unvergleichlicher Atmosphäre mit 16:12 ihren gemeinsamen WM-Traum erfüllen.

500 Teilnehmer aus 19 Nationen in Brünn am Start

Zeit, ihren Erfolg zu genießen, hatte das Duo jedoch nicht. Ausgelaugt und in Freudentränen aufgelöst, wurde Vivien Klee nur fünf Minuten nach dem finalen Ballwechsel von der Hallensprecherin zu ihrem ersten Einzel bei den Ü40-Damen aufgerufen. Wenige Momente später stand auch Paul Holleis in seinem Erstrundenmatch bei den Ü40-Herren wieder auf der Platte.

„Da war dann nicht mehr so viel Kraft vorhanden“, monierte Vivien Klee den nahtlosen Übergang von Mixed- zu Einzelwettbewerb, welcher ebenfalls ohne Unterbrechung durchgespielt wurde. Zwei Siege und eine Niederlage in ihrer Vorrundengruppe schickten Klee als Gruppenzweite in eine nahezu aussichtslose Viertelfinalmission gegen die spätere Weltmeisterin Santa Paegle aus Lettland. Nach der 9:16, 8:16-Niederlage musste sich eine Vivien Klee ausgepumpt mit Platz fünf begnügen.

Paul Holleis musste den Strapazen scheinbar etwas weniger Tribut zollen. Nach zwei Auftaktsiegen „hat er ein tolles Spiel gegen den WM-Sieger Patrick Schüsseler gezeigt, mit platzierten Schüssen in die Ecken den ersten Satz gewonnen und war mit zwei ungenutzten Matchbällen wirklich nahe dran“, fieberte Klee mit. Letztlich behielt jedoch der Weltranglistenerste mit 13:16, 17:15 und 16:9 die Oberhand und verwies Holleis auf Rang 17.

Ihre beiden Einzelplatzierungen sah Klee in der Nachbetrachtung eher als Qualitätsnachweis der Mixed-Performance. „Dass Paul und ich extrem gut abgestimmt sind, sieht man daran, dass wir zusammen Leute weggeputzt haben, gegen die wir im Einzel verloren haben.“ Lange wollte das Weltmeister-Duo den individuellen Niederlagen aber nicht nachtrauern. Vielmehr freute sich Klee, dass die Poing Speedfires nun auf mehrfache WM-Erfahrung zurückgreifen können.

Schließlich mischten vier weitere Poinger Teamkollegen in Brünn mit. Katrin Huber trat in der offenen Damenkonkurrenz (Platz 30) sowie im Mixed-Doppel (Achtelfinal-Aus) an, ihr Mixed-Partner Florian Sachs konnte bei seiner WM-Premiere noch keinen Einzelsieg verbuchen (58.). Charly Knobling freute sich über einen guten Platz fünf im Ü60-Einzel und Waldtraud Gierschik-Bley konnte im Mixed-Doppel der Ü60 eine Bronzemedaille ergattern. „Jetzt haben wir sechs Spieler mit WM-Erfahrung im Team“, sieht Vivien Klee ihre Speedfires bestens gerüstet für den Bundesligastart im September.