Kirchseeoner Schützen-Duo mit Herz und Leidenschaft auf Topniveau

SPORTSCHIESSEN - Kirchseeoner Edelweiß-Duo gemeinsam im Bundesliga-Einsatz

Von Olaf Heid

Sie sind beide Vorzeigeschützinnen im Gau Ebersberg, beide angehende Lehrerinnen aus dem selben Verein in Kirchseeon und beide in der Luftgewehr-Bundesliga aktiv.

Kirchseeon – Isabella Straub (30) und Iris Buchmayer (22) haben sich mit Leib und Seele dem Sportschießen verschrieben, sowohl als Aktive am Stand als auch als Trainerinnen und Ehrenamtliche.

Es ist aber nicht nur das, was die beiden auszeichnet. Das Duo wohnt in Kirchseeon und geht für die dortige Schützengesellschaft Edelweiß an den Stand. Straub und Buchmayer sind Freundinnen und bilden auch eine Fahrgemeinschaft, um zum Training und zu den Wettkämpfen des LG-Bundesligisten Germania Prittlbach zu fahren. Am kommenden Wochenende, 14./15. Januar, sind sie gemeinsam bei ihrem letzten Bundesliga-Wettkampftag in Wolnzach im Einsatz.

„Unser Ziel ist das Bundesliga-Finale im Februar in Ulm. Da müssen wir im Klassement zu den Top Vier unserer Süd-Gruppe gehören“, erläutert Straub, die zur Saison 2014/15 von der HSG München zu Prittlbach (Gemeinde Hebertshausen/Kreis Dachau) gewechselt ist. Die 30-Jährige, die Lehramt für Grundschule (Hauptfach Mathe) studiert, hatte im Vorjahr viel mit Verletzungen (Bänderriss) und Corona zu kämpfen. „Ich habe den Weltcup verpasst und auch einen Teil der DM, konnte bei nationalen Ausscheidungswettkämpfen nicht starten“, bedauert sie. Ihre besten Resultate 2022 waren zwei zweite Plätze bei der Deutschen Meisterschaft mit dem Kleinkaliber. „Vier Jahre in Folge bin ich jetzt schon Vize im Dreistellungskampf geworden, den ich dieses Jahr Corona bedingt nicht verteidigen konnte“, sagt sie lachend.

Und die Edelweiß-Funktionärin bleibt weiter ehrgeizig: DM-Vize ist aber nur eine Zwischenstation. Straub will gerne zurück in den Nationalkader – Olympia 2024 in Paris ist ihr großes Ziel. Dass viele Vorlesungen und Kurse an der Uni online stattfinden, kommt ihr dabei entgegen.

Während Straub bereits zum festen „Inventar“ der Prittlbacher zählt, ist Freundin Buchmayer glücklich, überhaupt zum Kader zu gehören. „Die Leistungsdichte ist enorm hoch.“ Sie hat ihre Ringzahlen gesteigert und erst seit kurzem die Qualifikation eingetütet. Die Bundesliga-Wettkämpfe seien hart, weil sie mental sehr anstrengend sind und unter ganz anderen Bedingungen als im Rundenwettkampf. „Du schießt im Duell Mann-gegen-Mann, und hinter dir sitzen viele Zuschauer, die auf die Trefferzahlen reagieren. Das erfordert enorm viel Konzentration und Ausdauer, sich nicht ablenken zu lassen“, umschreibt es die 22-Jährige aus dem Bezirks- und Bayernkader, die Gymnasiallehrerin für Mathematik und Informatik werden will.

Ihr Herz hängt am Luftgewehr, Kleinkaliber schießt sie „nur zur Gaudi“. Für eine Kadernominierung „musst du in beiden Disziplinen gut sein“, weiß Buchmayer. Die erfahrene Straub ist da bereits vielschichtiger orientiert, liebt auch den Dreistellungs-Kampf („ist abwechslungsreicher“), mag es beim KK aber auch Wind, Sonne und den stärkeren Rückstoß beim Schießen auf eine im Verhältnis kleinere Scheiben zu managen.

Für beide Kirchseeoner Damen ist kontinuierlich Hochsaison. Freie Tage oder gar Urlaub rar gesät. Training und Wettkämpfe wechseln sich auf diesem Topniveau ohne Pause ab: Nach der Bundesliga locken die Qualifikationen für internationale Vergleiche, die Europameisterschaft, Weltcup oder DM.

Beide sind bodenständig, wissen, was sie an ihren Vereinen haben, und sind dankbar. Ihre sportliche Heimat ist neben Prittlbach und Edelweiß Kirchseeon auch der „Forstschützen-Verein“, der 2013 wieder ins Leben gerufen wurde. Hier finden Sportschützen auch Gleichgesinnte und Partner fürs Training und Wettkämpfe. „Wenn du daheim niemand hast oder nur einer vorhanden ist, kannst du hierher gehen. Der Verein funktioniert wirklich super“, sagt Buchmayer, die den jüngsten Gaunachwuchs mit zunehmendem Erfolg (Spitzen-Platzierungen auf Bezirks- und Bayernebene) unterstützt. „Es ist einfach schön zu sehen, wenn das Training Früchte trägt.“

Trotz aller sportlichen Ambitionen sind sich die beiden auf Topniveau agierenden, jungen Damen einig: „Das Sportschießen gibt uns so viel. Das werden wir nicht aufgeben. Wir haben viele Freunde gefunden und viel erlebt“, sagt Straub. Es ist eben eine Leidenschaft – und vor allem Heimat.