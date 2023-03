Kirchseeoner Volleyballerinnen zittern um Klassenerhalt

Von: Olaf Heid

Konzentrierter Bagger: Katharina Liepold und ihre ATSV-Frauen brauchen Siege für den Klassenerhalt. sRo © SRO EBERSBERG

Nicht ganz zufrieden waren die Volleyballerinnen des ATSV Kirchseeon nach ihrem Auswärtsspieltag in Gars. Im Duell mit der gastgebenden TSV-Zweiten, dem Schlusslicht der Bezirksklasse 4, gelang ein mühevoller 3:2-Sieg (16:25, 25:22, 20:25, 25:20, 15:10), der nur zwei der möglichen drei Zähler aufs ATSV-Konto brachte.

Kirchseeon – Gegen den Tabellenzweiten SV Oberteisendorf waren die mit einem personell ausgedünnten Kader angereisten Kirchseeonerinnen dann letztlich chancenlos – es gab ein 0:3 (15:25, 15:25, 14:25).

Mit nur acht Spielerinnen, drei davon gesundheitlich angeschlagen, ging Kirchseeon in Gars aufs Feld und erwischte einen Fehlstart. Die ATSV-Damen „standen völlig neben sich. Das Gebotene hatte nichts mit Volleyball zu tun“, schimpfte Coach Jens Hempel. Im zweiten Durchgang nahm seine Formation aber den Kampf an, glich aus und fand auch auch auf das 20:25 (nach eigener 19:16-Führung) noch eine passende Antwort. Durch die Einwechslung von Sabrina Thaler hatte der Angriff mehr Durchschlagskraft. Und nun stand auch die Abwehr besser, in der Routinier Stephanie Thaler ebenfalls für mehr Sicherheit sorgte. Mit einer enormen Willensleistung hielt man die Gars-Zweite im Tiebreak schließlich mit 15:10 auf Distanz.

Im zweiten Spiel gegen Oberteisendorf war dann bei Kirchseeons Frauen die Luft heraus. Die schon vorher angeschlagenen Thaler-Schwestern blieben auf der Bank. Es wurde rotiert, sodass Stammaußenspielerin Katharina Liepold auf die Mittelblock-Position wechselte und Laura Smelkova (13) als zweite Zuspielerin ins Team rutschte.

Für die ATSV-Formation auf Rang sieben bedeutet dies nun weiter Zittern bis zum letzten Spieltag. Denn die Liga bleibt ungemein spannend. Denn die letzten vier Plätze (neun bis zwölf) müssen laut Spielleitung direkt absteigen, während das achtplatzierte Team – derzeit Rivale TSV Grafing – in die Abstiegsrelegation muss. „Mit dem TSG Gars II und TSV Bergen stehen zwei Absteiger schon fest, aber bis Platz sechs kann es noch jeden Treffen“, erläuterte Kirchseeons Trainer Hempel. „Es gilt höchste Konzentration auf die letzten Spiele.“

Und das beschert den ATSV-Frauen am kommenden Samstag sogleich ein Derby. Sie sind um 14 Uhr zu Gast in der Grafinger Gymnasiumshalle. Zweiter Gegner ist dort die SG Pfaffing. Bis dahin heißt es für Hempel und sein Team „Wunden lecken und ausruhen“.

Kirchseeon: Sabrina und Stephanie Thaler, Susanne Rieger, Magdalena Sigl, Katharina Liepold, Laura Treutlein, Sophia Willing, Laura Smelkova.