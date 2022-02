Kirchseeons Volleyballerinnen springen auf Rang drei der Bezirksklasse

Die Kirchseeoner Volleyballfrauen sorgen in der Bezirksklasse weiter für Furore. Die Mannschaft um Trainer Jens Hempel sammelte beim Spieltag in Oberteisendorf weitere vier Punkte ein und verbesserte sich in der Tabelle vom neunten auf den dritten Rang.

Wie in der Vorwoche an gleicher Stelle ging es für die ATSV-Frauen zuerst gegen die Gastgeberinnen. Mit einigen tollen Spielzügen gelang die Satzführung (25:19). So war es möglich, dass Kirchseeons Nachwuchsspielerin Layla Roche schon im ersten Satz Spielpraxis sammeln konnte. Doch danach folgte ein unerklärlicher Einbruch und ein 1:2-Rückstand (20:25, 19:25). Hempel sah „zu viele leichte Fehler und auch sonst Abstimmungsprobleme“.

Im vierten Abschnitt kämpften die Gäste und verdienten sich, angetrieben von den Thaler-Schwestern und dank einer Steigerung, mit einem 25:22 den Ausgleich. Stammzuspielerin Jasmin Forster hatte perfekt die Außenangreifer Katharina Liebold und Laura Treutlein (zurück nach langer Pause) in Szene gesetzt. Der Tiebreak war danach ein Kopf-an-Kopf-Rennen – diesmal mit besserem Ende für den SV Oberteisendorf (15:12). In der Vorwoche hatte das Hempel-Team noch 3:2 gewonnen.

In Spiel zwei gegen die Damen des TSV Palling gelang den Kirchseeonerinnen mit einem 3:0 (25:13, 25:16, 25:15) die Revanche für das 0:3 vom Hinspiel. Susanne Rieger musste für Forster als Stellerin einspringen „und löste die Aufgabe hervorragend“, lobte Hempel. Auch im Angriff überzeugten die ATSV-Schmetterlinge. Vor allem gegen Aislinn Roche auf der Diagonalposition fanden die Pallinger kein Mittel. Der Coach konnte viel rotieren und sprach von einer „tollen Leistung“, durch die sein Team auf Platz drei sprang.

ATSV Kirchseeon: Jasmin Forster, Katharina Liebold, Susanne Rieger, Laura Treutlein, Aislinn und Layla Roche, Stephanie und Sabrina Thaler. ez/ola