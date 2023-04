Handball-Derby in Ebersberg: Klares Kräfteverhältnis lässt kein Tollhaus zu

Von: Julian Betzl

Komm, biet‘ mir doch eine Ecke an! Ebersbergs Milan Pekic (grün) hatte oft freie Fahrt auf Grafings Goalie Alexander Gnadl (rot), da dessen Vorderleute um Ricardo Knocke (gelb) die Physis der Hausherren nicht matchen konnten. © stefan rossmann

TSV Ebersberg hängt ersatzgeschwächtes TSV Grafing in der Schlussphase des Bezirksoberliga-Handballderbys deutlich ab und siegt mit 38:23 Toren.

Ebersberg – Seit dem Jahreswechsel haben die Handballherren des TSV EBE Forst United so penetrant in der Bezirksoberliga-Tabelle nach oben gedrängelt, bis sie die Vizemeisterschaft nach einem aus Trainersicht „perfekten Wochenende“ nun endlich nurmehr selbst verspielen könnten. Noch ehe in der gut besuchten Ebersberger Dr. Wintrich-Halle die Pausensirene das Nachbarstadtduell gegen den TSV Grafing unterbrach, hatte Ebersbergs direkter Konkurrent, die SG Süd/Blumenau, gegen den unbesiegten Meister FC Bayern München beim 27:27 den dafür einen entscheidenden Punkt liegen gelassen.

„Diesen zweiten Platz verlieren wir jetzt nicht mehr!“, war sich Till Senftner nach dem eigenen 38:23-Kantersieg sicher, dass in den verbleibenden Partien in Übersee und daheim gegen Sauerlach in puncto „Best of the rest“ hinter dem Ausnahmemeister nichts mehr anbrennen wird. In ihrer derzeitigen Hochform kann man als Ligakonkurrent den Kreisstädtern scheinbar keine Aufgabe oder Falle stellen, die sie zu Fall bringen könnte.

„Dabei ist unser Plan, sie vorne früh zu stören und dadurch Tempo rauszunehmen, 40 Minuten lang eigentlich gut aufgegangen“, lobte Grafings Abteilungsleiter Thomas Ernst in der Derby-Analyse. Zuvor hatten die Bärenstädter beim 20:20-Remis gegen Vaterstetten gute Erfahrungen mit ihrer offensiven 5-1-Deckung gemacht und war damit anfangs auch gegen den Favoriten erfolgreich – 6:6 (10.).

„Der Grafinger Kräfteverschleiß hintenraus war aber absehbar“, fand es Ebersbergs Coach wiederum „einfach cool von den Jungs“, dass sie mit Geduld und Grips „immer wieder die richtigen Lösungen“ für knifflige Aufgabenstellungen finden würden. So auch diesmal, als Yannick Broß nach einer vierminütigen Torflaute mit dem 7:6 (14.) einen 4:0-Lauf der Hausherren einleitete, dem die Gäste nicht mehr entscheidend folgen konnten. „Bei einem Halbzeitstand von 12:18 machst du dir bei dieser Kadersituation keine so großen Hoffnungen mehr auf einen Sieg“, so Ernst.

Nach vier Urlaubern und den beiden verletzten Innenblockern Maxi Skladanowski und Kilian Gassner brachen der Mannschaft um Trainer Michael Bergmann auch noch Ersatztorwart Thomas Fäth und Christian Reimer kurz vor dem Anwurf weg. „Wenn man dann bei nur zehn Leuten den Rückraum komplett durchspielen lassen muss, wird es auf diesem Niveau gegen ein Spitzenteam der Liga natürlich schwierig“, konnte sich Ernst dennoch nicht mit der Höhe der Auswärtsniederlage und 15 Toren Differenz anfreunden. „Das war dann schon heftig für uns.“

Den Knackpunkt für den Spielverlauf verorteten Ernst und auch Senftner auf der jeweiligen Reservebank. „Ich kann halt gleichwertig wechseln, wie ich will. Das ist unser großes Plus“, freute sich Senftner wiederholt über eine „volle Bank“, und in gewisser Weise auch darüber, dass von den Zuschauerrängen nie „so eine richtige Derbystimmung“ nach unten transportiert wurde. Dafür seien die Kräfteverhältnisse auf der Platte zu offensichtlich gewesen. „Außerdem kennen sich die meisten Jungs ja seit 15 Jahren“, ergänzte Ernst, „da macht es keinen Sinn, unfaire Aktionen zu starten. Also: ein richtiges Tollhaus war es in der Halle nicht.“

Schon gar nicht, nachdem die Grafinger im zweiten Spielabschnitt drei Chancen verpasst hatten, auf vier Tore aufzuschließen, die Hausherren daraufhin ihr Tempospiel verschärften und binnen zehn Minuten auf zehn Treffer davonzogen (29:19/48.). „Das Tolle ist doch, dass die Jungs auch nach so einem Derby noch im Maibaumstüberl zusammensitzen“, resümierte Till Senftner nach einem vergleichsweise entspannten Nachbarstadtduell.

TSV Ebersberg: Thomas Holzner, Sebastian Faltl (beide im Tor), Jakob Riedmaier (5), Stefan Schablowski (1), Yannick Broß (8), Moritz Hamann, Milan Pekic (4), Georg Riedmaier (6), Marius Bruder (2/1), Sebastian Schechner (5), Benedikt Gigler (1), Raphael gigler (1), Severin Riedmaier 85/2), Anton Chu.

TSV Grafing: Alexander Gnadl (im Tor), Markus Ernst (1), Lukas Klement (1), Philipp Rossmeisl (3), Markus Löw (5), Thomas Ernst (2), Andreas Skaletz (2), Michael Löw (3), Ricardo Knocke (4), Thomas Grünwald (2).