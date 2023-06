Klassenerhalt auf Umwegen für Glonner Basketballherren

Von: Julian Betzl

Glonner „Glückskinder“: Die WSV-Basketballherren (v.l.) Sebastian Horvat (verletzt), Mike Dietrich (11), Julian Dominik (4), Marc Winkler (13), Nikolas Dominik (5), Fabian Müller (14), Vincent Röhrner (10), Bernhard Eisner (9), Martin Kobela (6), Kristian Matej (12) und Leo Papendorff (verletzt) freuen sich auf ein weiteres Jahr Bezirksklasse. © wsv glonn

Dank Liga-Umstrukturierung und Verzicht eines Aufsteigers bleibt der sportlich abgestiegene WSV Glonn nun doch in der Basketball Bezirksklasse Südost.

Glonn – Sportlich waren die Basketballherren des WSV Glonn bereits abgestiegen. Mit nur vier Zählern aus sechs Partien in der Abstiegsrunde war der Abschied aus der Bezirksklasse besiegelt. Eigentlich. Unverhofft flatterte Abteilungsleiter Nikolas Dominik nun ein Schreiben ins elektronische Postfach, das den Gang in die Kreisliga nun doch abwendete.

Wie der Verband den Glonner Basketballern in seinem Schreiben mitteilte, sollen die zweigeteilte Südost-Staffel der Bezirksklasse in der kommenden Saison wieder zusammengeführt werden. Und da obendrein ein Kreisligist sein Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen wollte, dürfen die Glonner ihren Startplatz in der Bezirksklasse nun doch behalten.

„Ein ziemliches Glück, aber trotzdem heißt es vorerst weiterhin: Bezirksklasse!“, freute sich der WSV-Abteilungsleiter über die überraschende „Schützenhilfe“. Gleichwohl betont die sportliche Leitung der WSV-Basketballer: Ein „Weiter so!“ dürfe es mit Blick auf die die kommende Saison 2023/24 nicht geben.

Schon zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit kristallisierte sich heraus, dass vor den Glonnern eine schwierige Saison liegen würde. Daran änderte auch die Unterteilung der Bezirksklasse und die damit verbunden geringere Belastung nichts. Nicht nur rächte sich die mangelnde Trainingsbeteiligung, sodass die WSV-Herren ausschließlich mit Niederlagen auf dem Konto in die Winterpause gingen.

Kein Trainer, kaum Spieler: „Nachschub“ aus dem eigenen Nachwuchs als „kleiner Lichtblick“

Hinzu kam, dass sowohl der Trainer aufhörte als auch zwei Spieler berufsbedingt die Mannschaft verlassen mussten. Ohne Sieg, ohne Trainer und mit deutlich geschwächtem, verkleinertem Kader ging es in die Rückrunde an. Dank einiger Jugendspieler, die immer häufiger bei den Herren Spielzeit sammelten sowie einer steigender Trainingsbeteiligung zeigten die Glonner einen Aufwärtstrend.

Den Weg in die Abstiegsrunde konnte man aber nicht mehr abwenden. Hier bäumte sich der WSV nochmals auf. In vier Spielen konnten zwei Siege gegen die BSG TuS Töging/SpVgg Jettenbach mit einer im Vergleich zu Hauptsaison deutlich gesteigerten und auch im direkten Vergleich mit den Gegnern besseren Leistung verdient eingefahren werden.

Zwei Spiele gegen den TV Traunstein II endeten mit knappen Niederlagen, wohl auch, weil die Mannschaft teilweise mit einem geschrumpften Fünf-Mann-Kader antreten musste. Die nun deutlich besser agierenden WSV-ler schafften es dennoch nicht, die Liga zu halten. Jedenfalls nicht auf sportlichem Weg.

So groß die (Vor-) Freude auf ein weiteres Jahr Bezirksklasse auch sein mag: Erneute Kaderverluste und der weiter unbesetzte Trainerposten bleiben vorerst Glonner Großbaustellen. Als „kleinen Lichtblick“ sehen Dominik und Co., dass auch zur neuen Saison wieder eigene Jugendspieler aus der U18 aufrücken.

Eine lange Zeit ohne „Nachschub“ aus den eigenen Reihen sei damit zu Ende gegangen. Dennoch sei man beim WSV Glonn weiterhin über jeden neuen Trainingsgast erfreut.