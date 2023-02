Grafinger Comeback-Sensation: TSV-Volleyballer drehen 0:2 bei Topfavorit Eltmann

Von: Julian Betzl

Fokussiert kratzte das Grafinger Kollektiv um (v. li.) Moritz Schnödt, Florian Drescher und Jannik Birkholz gegen Eltmann auch die schwierigsten Bälle raus. © stefan rossmann

Die Drittligavolleyballer des TSV Grafing schlagen nach 0:2-Rückstand bei Aufstiegsfavorit VC 2010 Eltmann spektakulär zurück und gewinnen mit 3:2.

Grafing – „Es gibt keine bessere Version, sein Wochenende zu opfern“, erklärte ein glückseliger Johannes Becker via Freisprechanlage auf der Rückreise nach Rostock. Im Rahmen seiner Dissertation forscht der Mittelblocker des TSV Grafing zeitweise in der Ostseestadt. Deshalb ein Drittligaspiel in der Aufstiegsrunde, noch dazu bei dem bis dato verlustpunktfreien VC 2010 Eltmann zu verpassen, stand für Becker jedoch nicht zur Debatte.

Nach fünfeinhalbstündiger Zugfahrt stieg er am Samstag in Bamberg in den TSV-Bus zu und war selbst dann noch bester Laune, als die Bärenstädter in der Georg-Schäfer-Halle bei 0:2-Rückstand nach Sätzen (23:25, 20:25) insgeheim vielleicht kurz über die Heimreise nachdachten. „Ich war schon noch optimistisch, weil das Spiel hochklassig und die Stimmung vor etwa 200 Zuschauern richtig cool war“, erinnerte Becker.

Weshalb genau seine Grafinger dem im Querschnitt athletischeren, talentierteren und größeren Kontrahenten mit dessen Masse an Bundesliga-Erfahrung plötzlich doch noch gehörig auf die Nerven gingen, machte Becker an unterschiedlichen Faktoren fest. „Das soll unsere Leistung nicht schmälern, wir haben ein super geiles Spiel gemacht. Aber nach dem zweiten Satz war es schon so die klassische Comeback-Story, weil wir auch nichts mehr zu verlieren hatten.“ Den zu siegessicheren Eltmännern flog nun der geballte Grafinger Kampfgeist sowie die leicht angepasste Block- und Angriffstaktik von TSV-Trainer Heiko Roth um die Ohren.

Am Ende hat sich‘s Eltmann dann mit dem Platzverweis für Perica Stanic selbst verbaut.

“Wir haben mehr durch die Mitte gespielt, damit ihren Block gebunden und waren außen in den Eins-gegen-eins-Situationen dann sehr erfolgreich“, analysierte Becker den 25:23-Anschlusserfolg im dritten Durchgang. „Danach haben wir richtig losgelegt“, lobte der Grafinger das starke Aufschlagspiel und die Block-Effizienz seiner Teamkameraden.

Eltmann wurde so ins Risiko gezwungen, was die Gäste mit eiskalter Verwertung der daraus entstandenen Punktchancen zum 25:21-Satzausgleich bestraften. „Am Ende hat sich‘s Eltmann dann mit dem Platzverweis für Perica Stanic selbst verbaut“, konnte Becker die überbordende Empörung des VC-Akteurs dem Schiri gegenüber in dem Ausmaß nicht nachvollziehen. Zumal Eltmann 11:7 im Tiebreak führte.

Grafing witterte die Gelegenheit, legte „nochmal eine Schippe Gegendruck“ für den umjubelten 15:13-Coup drauf und entführte mit viel Moral, Einsatz und Geschick zwei Punkte aus Unterfranken. Da verging Johannes Beckers beschwingte Rückreise in den Norden wie im Flug.

TSV Grafing: Johannes Becker, Jannik Birkholz, Florian Drescher, Adrian Gegenfurtner, Korbinian Hess, Philipp Küchenhoff, Adrian Nachtwey. Noah Primus, Moritz Schnödt.

