Kirchseeons Volleyballfrauen: Kleiner Schritt, große Moral

Von: Olaf Heid

Baggern am Netz: Kirchseeons Volleyballerin Aislinn Roche (li.), beobachtet von Sabrina Thaler. © stefan rossmann

Kirchseeons Volleyballfrauen besiegen am Heimspieltag ihre Verfolger aus Tittmoning und verlieren gegen Bezirksklasse-Primus Winhöring.

Kirchseeon – Auch wenn der Heimspieltag den Volleyballfrauen des ATSV Kirchseeon „nur“ zwei Punkte bescherte, reichte es, um sich ein bisschen weiter von den Abstiegsplätzen der Bezirksklasse 4 zu entfernen. Das Team um Trainer Jens Hempel verlor zwar klar mit 0:3 gegen Tabellenführer Winhöring, gewann davor aber gegen Konkurrent TSV Tittmoning mit 3:2 Sätzen.

Mit leichten Personalsorgen hatte Hempel fertig werden müssen. Nur acht Spielerinnen standen ihm zur Verfügung, so dass er Neuling Sophia Willing, die beim letzten Spieltag für ein paar Punkte eingewechselt wurde, gleich von Anfang an aufs Feld schickte. Die Startschwierigkeiten gegen Tittmoning waren schnell behoben. Der ATSV wandelte den 2:7-Rückstand in einen 25:17-Satzgewinn um.

In Satz zwei und drei war ein ähnliches Spiel zu sehen: Lange Ballwechsel durch eine gute Feldabwehr auf beiden Seiten, aber auch ein harmloser Angriff seitens der Gastgeberinnen. Tittmoning drehte das Match zur 2:1-Führung (25:21, 25:21). „Aber die Mannschaft zeigte eine tolle Moral“, lobte der ATSV-Coach. Sie hätten den Gegner im vierten Abschnitt mit 25:13 an die Wand gespielt. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Diagonalspielerin Aislinn Roche.

Im Tiebreak war es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum 4:4, dann setzen sich die Gäste auf 12:9 ab. Was folgte, „war eine intakte Mannschaftsleistung und der unbedingte Wille, das Spiel noch zu drehen“, erklärte Hempel. Die Unterstützung von den Rängen war da, die ATSV-Frauen kämpften sich Punkt für Punkt ran und durften nach einem 6:0-Lauf jubeln. Druckvolle Aufschläge hatten das 15:12 und damit den verdienten 3:2-Sieg begünstigt. „Das waren zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf“, wusste auch der Trainer.

Die erst 14-jährige Laura Smelkova rückte gegen Winhöring für Roche ins Sextett und kämpfte gut mit. Auch die angeschlagene Stephanie Thaler unterstützte das Team. Dass es gegen den designierten Meister zu keinem Satz reichte (18:25, 13:25, 22:25), war allerdings kein Beinbruch. Im dritten Abschnitt lag man sogar kurzzeitig in Führung, aber der Bezirksklasse-Primus machte den Deckel drauf. ola

Kirchseeon: Stephanie Thaler, Sabrina Thaler, Susanne Rieger, Aislinn Roche, Katharina Liepold, Magdalena Sigl, Sophia Willing, Laura Smelkova.

