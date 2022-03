EHC Klostersee verliert erstes Finalspiel

Da kam wieder Hoffnung im EHC-Lager auf. Bob Wren (2.v.l.) bejubelt den 1:2-Anschlusstreffer von Florian Gaschke. © Foto: Stefan Roßmann

Der EHC Klostersee liegt in der Final-Serie „best of three“ der Bayernliga-Playoffs zurück. In einem insgesamt ausgeglichenen und umkämpften Spiel unterlagen die Grafinger Eishackler dem abschlussstärkeren TEV Miesbach vor fast 1200 Zuschauern mit 1:3 Toren.

Grafing – Nach einer Ehrenrunde mit dem Pokal für den Bayerischen Meister durch Taras Boitsun, einem weiteren Flüchtlingsjungen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew, der in der EHC-U15 herzlich aufgenommen wurde, ging es sofort in die Vollen. Die Stärken und Schwächen des Gegners waren aus den vier vorangegangenen Aufeinandertreffen hinlänglich bekannt. Laufbereitschaft und Zweikampfstärke waren das Gebot der ersten Minuten. Beiderseits wurde jeder Check zu Ende gefahren, um jeden Zentimeter Eis gefightet.

Im Powerplay nach gut drei Minuten konnten sich die Rot-Weißen in der Angriffszone festsetzen. Wirklich Zwingendes aber sprang nicht heraus. Kurz danach der nächste personelle Rückschlag für Klostersee, die nach den Langzeitverletzten Raphael Kaefer und Johannes Kroner sowie Felix Kaller (krank) auch noch ohne Lynnden Pastachak auskommen mussten.

Der Kanadier hatte sich einen Magen-Darm-Virus eingefangen, wollte unbedingt dabei sein, brach den Versuch aber nach nur zwei Eiseinsätzen völlig kraftlos ab. Ein weiterer enormer Qualitätsverlust, der sich nach einem Abfälschversuch durch Gennaro Hördt auf das Geschehen auswirkte (7.).

Das Gäste-Team war präsenter und entschied die wichtigen Situationen für sich. Reagierte den entscheidenden Tick schneller, als der Puck von der Bande direkt in den Gefahrenbereich vor Philipp Hähl zurücksprang, und hatte im Kanadier Patrick Asselin einen Solisten, der sich durchtanken und cool abschließen konnte (11./17.). Kurz vor dem 0:2 war Simon Roeder allein vor Gästekeeper Anian Geratsdorfer gescheitert.

Über den Kampf meldete sich Klostersee im zweiten Abschnitt zurück. Nach ausgeglichenen ersten Minuten nach Wiederbeginn arbeitete man sich immer wieder vor das TEV-Gehäuse. Und wurde durch das 1:2 durch Florian Gaschke belohnt (31.). Nach einem Solo des erneut starken Christian Hummer hätten die Grafinger gleichziehen können (32.).

Verdient wäre es inzwischen gewesen, doch der EHC musste die verbleibenden 20 Minuten mit einem knappen Rückstand angehen. Und damit weiterhin großen Aufwand betreiben, weite Wege gehen. Miesbach sah sich in die Abwehr gedrängt, hatte wenig Entlastung. Klostersee drückte auf den Ausgleich, verpasste das 2:2 unter anderem durch den angeschlagen in die Partie gegangenen Bob Wren (44.).

Das TEV-Bollwerk hielt und die einzig klare Torchance der Gäste saß zum 1:3 (57.). Miesbachs Liga-Rauhbein Nikolaus Meier setzte den negativen Schlusspunkt in der davor umkämpften, aber immer fairen Partie – mit einem bösen Knie-Check gegen Gennaro Hördt. Er kassierte eine Matchstrafe und wird Sonntag im zweiten Finalduell zuschauen. ele