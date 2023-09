Klosterseer U20-Torwart besteht seine Feuertaufe

Harte Duelle vor dem Klosterseer Kasten (v.l.): Raphael Kaefer, Tobias Hilger und Kelvin Walz verteidigten vor EHC-Keeper Marinus Schunda (r.), der nach 14 Minuten mit einer Schnittwunde vom Eis musste. Foto: Stefan Rossmann © Stefan Rossmann

Grafing – Nicht ganz so torreich wie zum Testspiel-Auftakt in der Wildbräu-Arena ging es am Freitagabend zwischen dem EHC Klostersee und dem HC Gherdëina runter, aber dennoch sehr unterhaltsam. Die Grafinger unterlagen dem AHL-Team aus Südtirol am Ende knapp mit 3:4 Toren.

Unzufrieden waren die Headcoaches Florian Engel und Gert Acker, der gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt mit an der Bande stand, trotzdem nicht: „Natürlich hätten wir gerne gewonnen. Aber die Vorstellung war insgesamt gut.“

Dabei hatten die Rot-Weißen, die sich mehrmals durch Strafzeiten selbst aus dem Rhythmus brachten, schnell einen Rückschlag wegzustecken. „Wir wollten keinesfalls ein Risiko eingehen“, kommentierte der sportliche Leiter Dominik Quinlan den Ausfall von Marinus Schunda nach knapp 14 Minuten. Bei einer Rettungsaktion hatte sich der Klosterseer Torhüter einen Cut am unteren Kiefer zugezogen. Schunda wurde genäht und blieb draußen.

Weil Philipp Hähl (muskuläre Probleme) gar nicht aufgestellt war, kam Daniel Arendas unverhofft zu seinem ersten Einsatz bei den Senioren überhaupt. Der 19-jährige Keeper der EHC-U20 musste sich insgesamt drei Mal geschlagen geben, wobei es bei zwei Gegentoren auch an der Unterstützung durch die Vorderleute mangelte. „Daniel hat die letzten beiden Jahre im Ingolstädter Nachwuchs nicht viel gespielt und war dementsprechend nervös, ist aber immer besser reingekommen“, lobte Engel den jungen Puckfänger. Der Führungstreffer Grödens in Überzahl war kurz vor seiner Einwechslung gefallen (12.).

Zum 1:1 ausgeglichen hat Kelvin Walz neun Sekunden vor der Sirene aus. In echter Schlitzohr-Manier: Der Nordamerikaner lockte HCG-Goalie Paul Hofer am kurzen Eck vor seinen Kasten und vollendete dann per sogenanntem Bauerntrick. Nach dem eher ausgeglichen verlaufenen Startdrittel war im zweiten Durchgang zumeist zu sehen, dass die Gäste aus Südtirol kurz vor dem Pflichtspielauftakt in der internationalen Alps Hockey League (AHL) stehen, während der EHC noch eher am Anfang der Vorbereitung steht. Der HCG um Spielmacher Kevin Schulze, einst für die Nürnberg Ice Tigers in der DEL aktiv, zog auf 2:4 davon. Für die Grafinger traf nach beherztem Vorstoß von Marc Bosecker Verteidiger Jan Fiedler (36.).

„Es sind Kleinigkeiten, die wir abstellen und wo wir uns verbessern müssen“, blickte Engel auf Gegentore, die man sich erneut zu leicht eingefangen hatte. Die verbleibenden 20 Spielminuten bewerteten er und Acker sehr positiv. Walz hatte es mit seinem zweiten Treffer in zweifacher Überzahl zum 3:4-Anschluss spannend gehalten (42.), die EHCler insgesamt ein sehr stabiles Drittel mit mehreren Möglichkeiten zum Ausgleich abgeliefert. ele